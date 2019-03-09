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Çavuşoğlu: “Müzakrelere kaldığımız yerden başlayacağız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2019 20:39 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, müzakerelere kaldıkları yerden başlayacaklarını belirterek "Vizelerin kalkması için yoğun çaba sarf ediyoruz.

Çavuşoğlu: “Müzakrelere kaldığımız yerden başlayacağız”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, müzakerelere kaldıkları yerden başlayacaklarını belirterek "Vizelerin kalkması için yoğun çaba sarf ediyoruz. İhracatçılarımıza artık yeşil pasaport veriyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da esnaf buluşmasında konuştu. Dünyada serbest ticaret anlaşmalarının müzakerelerini, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’la devam ettireceklerini söyleyen Çavuşoğlu, “Müzakerelere kaldığımız yerden başlayacağız. Bu konudaki gayretleri içinde Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz, beraber çalışıyoruz. Uluslar arası ilişkilerde ekonomik ilişkiler önemliyse, ihracatımızın ve ticaretimizin artması yurt dışında yatırımların artması için daha çok çalışmamız lazım. Bu ülkemizin yararınadır. Bizde Bakanlık olarak bu konudaki çalışmalara elimizden geldiğince desteği vereceğiz.“ dedi.

Vize konusunu ele alan Çavuşoğlu şöyle konuştu:
“Vizelerin kalkması için yoğun çaba sarf ediyoruz. İhracatçılarımıza artık yeşil pasaport veriyoruz. Arkadaşlarımızın haklı bir talebi oldu. Pasaportları 2 yıllığına veriyormuşuz. Ve birçok ülke, o ülkeye girerken zorluk çıkartıyor. Bu süreyi uzatmak da fayda var. Bu anlamda da rahatlatalım”

Çavuşoğlu: “Müzakrelere kaldığımız yerden başlayacağız”

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