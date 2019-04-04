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Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 21:34 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'nun kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla Washington'da düzenlenen toplantının iki oturumunda konuştu - Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Kanada, Karadağ, Almanya, Norveç ve Fransa dışişleri bakanları ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi

WASHINGTON (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'nun kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla Washington'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının iki oturumuna katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlenen ve iki gündür süren toplantıda, Türkiye'nin dış politika önceliklerini anlattı.

Basına kapalı gerçekleştirilen oturumlara katılan Çavuşoğlu, Twitter hesabından, "NATO DB Toplantısının ilk oturumunda, 70. yıl dönümünde NATO'nun geleceği için birlik, uyum ve dayanışmanın kilit unsurlar olduğunu ifade ettik." açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu, ikinci oturumla ilgili olarak da "NATO DB Toplantısında, toplumları tehdit eden terörle mücadelede ayrım olmadan tam dayanışma ve kararlılık çağrısında bulunduk." paylaşımında bulundu.

- İkili görüşmeler

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, aynı toplantılar için Washington'da bulunan Kanada, Karadağ, Almanya, Norveç ve Fransa dışişleri bakanlarıyla baş başa ve ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmeler, basına kapalı yapıldı.

Çavuşoğlu'nun, Washington temasları kapsamında, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Mevlüt Çavuşoğlu NATO Türkiye

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