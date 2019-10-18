Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye g\u00f6re, \u00c7avu\u015fo\u011flu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesi ger\u00e7ekle\u015ftirdi.\nG\u00f6r\u00fc\u015fmede, Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 konusunda ABD ile var\u0131lan anla\u015fma ele al\u0131nd\u0131. \n(AA)PARTNER 'Konservatuar \u00f6n\u00fc, Kurtlar Vadisi' Kim oldu\u011funu tan\u0131yabildiniz mi?CHP'li belediye ba\u015fkan\u0131ndan takdir toplayan kararOsmangazi\u2019de cadde ve sokaklar asfaltlan\u0131yor