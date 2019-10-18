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Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2019 12:29 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ile varılan anlaşma ele alındı.

(AA)

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Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg

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