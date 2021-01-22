Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’le Görüştü

Avrupa Birliği ile ilişkilerin düzeltilmesi amacıyla AB ve NATO yetkilileriyle görüşmek üzere, iki günlük bir programla Brüksel'i ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ziyaretinin ikinci gününde temaslarına devam etti. Bakan Çavuşoğlu, bugün ilk olarak başkent Brüksel’de bulunan NATO karargahında Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından paylaşan Çavuşoğlu, "İttifak içinde birlik ve dayanışmayı daha da güçlendirmeliyiz. Ülkemiz İttifakın caydırıcılık ve savunmasında kritik ve öncü roller üstleniyor. Afganistan'da ve Irak'ta NATO misyonlarını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

NATO Genel Sekreteri, Avrupa Birliği'nin, Türkiye'ye yaptırım konusunu konuştuğu 10 Aralık zirvesi sırasında, iki NATO üyesi; Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de karşı karşıya gelmesinden dolayı üzüntü duyduklarını ancak, farklılıkların diyalog yoluyla giderilmesini istediklerini söylemişti. Stoltenberg, AB liderlerine de, "Türkiye'nin NATO'nun değerli bir üyesi ve Batı ailesinin bir parçası olduğu unutulmamalıdır" mesajını göndermişti.