Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’le Görüştü

Avrupa Birliği ile ilişkilerin düzeltilmesi amacıyla AB ve NATO yetkilileriyle görüşmek üzere, iki günlük bir programla Brüksel'i ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ziyaretinin ikinci gününde temaslarına devam etti. Bakan Çavuşoğlu, bugün ilk olarak başkent Brüksel’de bulunan NATO karargahında Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile görüştü.
Görüşmeye ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından paylaşan Çavuşoğlu, "İttifak içinde birlik ve dayanışmayı daha da güçlendirmeliyiz. Ülkemiz İttifakın caydırıcılık ve savunmasında kritik ve öncü roller üstleniyor. Afganistan'da ve Irak'ta NATO misyonlarını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
NATO Genel Sekreteri, Avrupa Birliği'nin, Türkiye'ye yaptırım konusunu konuştuğu 10 Aralık zirvesi sırasında, iki NATO üyesi; Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de karşı karşıya gelmesinden dolayı üzüntü duyduklarını ancak, farklılıkların diyalog yoluyla giderilmesini istediklerini söylemişti. Stoltenberg, AB liderlerine de, "Türkiye'nin NATO'nun değerli bir üyesi ve Batı ailesinin bir parçası olduğu unutulmamalıdır" mesajını göndermişti.
"Avrupa Parlamentosu önyargılı ve ayrımcı yaklaşımından vazgeçmeli"
Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) 2021 Türkiye raporunu hazırlayan Raportörü Nacho Sanchez Amor ile de görüştü. Çavuşoğlu, görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun AB-Türkiye ilişkilerinin gelişmesinde yapıcı rol oynaması gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, "AP Türkiye'ye karşı önyargılı ve ayrımcı yaklaşımından vazgeçmeli. AP'nin 2021 Türkiye Raporu tarafsız ve dengeli olmalı. Ülkemizin adaylık statüsüne vurgu yapmalı" dedi.
"Aşk mektubu değil gerçek eylemlere ihtiyaç var"
Nacho Sanchez Amor tarafından hazırlanan taslak raporda, Türkiye ile AB ilişkilerinde gelinen noktada ilk kez "yeni ilişki modellerinin ele alınması" önerisi yer almıştı.
Avrupa Parlamentosu, Çavuşoğlu temaslarını sürdürürken, Türkiye'nin HDP eski Eş-Başkanı Selahattin Demirtaş ile insan hakları aktivisti, işadamı Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına ilişkin AİHM kararlarının uygulanması yönünde bir karar aldı. Türkiye raportörü Sanchez Amor, Avrupa Parlamentosu'ndaki görüşmede, Selahattin Demirtaş başta olmak üzere Türkiye'nin AİHM kararlarını uygulaması gerektiğine vurgu yaparak, "Türk makamlarına ısrarla aynı mesajı veriyoruz. Artık reform sözlerine, daha fazla aşk mektubuna değil, insan hakları ve hukuk devleti alanında daha gerçek eylemlere ihtiyacımız var ve buna Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakarak başlamaktan daha iyi bir yöntem olamaz" dedi.