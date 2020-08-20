Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteriyle Doğu Akdeniz ve Libya'yı Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le telefonla görüştü. NATO tarafından yapılan açıklamada görüşmede Doğu Akdeniz ve Libya’daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasında yükselen tansiyonla ilgili olarak “Genel Sekreter Stoltenberg, Doğu Akdeniz’de tansiyonun yükselmesiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Genel Sekreter, diyalog ve tansiyonun düşürülmesinin bölgenin çıkarları açısından en iyi çözüm olduğunu söyledi ve konunun müttefiklik ruhu içerisinde uluslararası yasalar çerçevesinde çözülmek zorunda olduğunu ifade etti. Sayın Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan’ın on yıllardır NATO müttefiki olduklarını ve ortak güvenlik sorunlarının üstesinden gelmek adına birlikte çalıştıklarını hatırlattı” ifadelerine yer verildi.

Libya konusunda da NATO’nun Birleşmiş Milletler’in siyasi çözüm çabalarına tam olarak destek verdiği vurgulandı. Açıklamanın Libya’ya ilişkin kısmında “Genel Sekreter, Libya’da tüm tarafların ve uluslararası kamuoyunun BM liderliğindeki süreci ve silah ambargolarını desteklemesi gerektiğini vurguladı. Sayın Stoltenberg ayrıca Berlin Süreci’ne olan desteğini ifade etti” denildi.

