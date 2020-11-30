Çavuşoğlu NATO Zirvesine Video Konferans Yöntemiyle Katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına video konferans yöntemiyle katılacak. Corona virüsü salgını nedeniyle toplantı online olarak gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede Çavuşoğlu’nun 1-2 Aralık tarihinde yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısına video konferans yöntemiyle katılacağı açıklandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada “Sayın Bakanımız, COVID-19 salgını nedeniyle video telekonferans (VTC) yöntemiyle 1-2 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na iştirak edecektir. Toplantıda İttifakın siyasi rolünün güçlendirilmesi amacıyla başlatılan NATO 2030 Değerlendirme Süreci ile Avrupa-Atlantik bölgesindeki durumun ele alınması; NATO’nun gündeminde bulunan diğer konuların yanı sıra Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve geniş Karadeniz bölgesindeki son gelişmelerin istişare edilmesi öngörülmektedir” denildi.

