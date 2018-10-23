HABER

Çavuşoğlu'ndan Suudi Gazeteci Kaşıkçı açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2018 10:13 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili “Geç de olsa Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü kabul etmesi önemlidir” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları;

SUUDİ GAZETECİ KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİ

Cumhurbaşkanımız bugün grup toplantısında bu konuya zaman ayıracak. Geç de olsa Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabul etmesidir. Bu olayın aydınlığa kavuşması için Türkiye her şeyi yapmış ve yapacaktır. Biz Suudi Arabistan dahil herkesle iş birliği yapacağımızı söylemiştik. Tüm yetkililer Suudi Arabistan yetkilileriyle birlikte yapılıyor. Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Elde edilenleri paylaşıyoruz.

Neticede bir ortak çalışma grubu kurma kararı aldık. Bizim topraklarımızda olsa dahi, başka ülke toprakları sayılıyor Vinaya Anlaşması'na göre. Türkiye kararlıdır, soruşturma, genişletilerek ve derinleştirilerekl devam ediyor. Elde edilen bulguları paylaşıyoruz. Diğer taraftan uluslararası bir soruşturma talebi olursa, BM ve uluslararası bir kuruluş soruşturma açtı, elde edilen bilgilerin bulguların verilmesi gibi şeffaf bir işbirliği yaparız.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmanın içinde Suudi Arabisatanlı herhangi bir kişi yok. Siyasi boyutu da var işin. Cumhurbaşkanımız iki kez Kral Selman ile görüştü. Her şey açığa çıkana kadar, ne olduğunu ortaya çıkana kadar soruşturma devam eder.

Çok sayıda Dışişleri Bakanıyla temasta olduk. Tüm dünya tepki gösterdi. Bir insan, bir gazeteci kayboldu. Farklı, çelişkili bilgiler var. Dünya kamuoyundan çok güçlü ses geldi. Ülkelerden gelen açıklamalara bakılırsa, net tavır koyan oldu. İngiltere, Almanya, Franda ortak açıklaması oldu. Ama esas, olay aydınlatıldığında nasıl tavır sergileyecekler göreceğiz."

Herhangi bir ülkeyle bizdeki delilleri paylaşmadık. İstihbaratlar arasında iletişim olabilir. Ne olduğunu, ne bulduğumuzu anlatıyoruz. Amerika'da Kongre üyelerinden tepkiler geliyor. Ama bazı ülkelerden Suudi Arabistan'la ilişkileri bozmadan nasıl ilerleriz tutumu var.

ABD'DEN BEKLENTİLERİMİZ VAR: HAKAN ATİLLA...

ABD'nin yaptırımları saçma sapan şeylerdi. Pastör Brunson meselesinde yargı kararını verdi. Amerika, bu kişi sadece din adamı, masum diyordu, ama yargı ne yaptı, cezayı verdi. Şahitler, deliller var. Uzun uzun incelemeler yapıldı. Amerika'nın şunu anlaması lazım, Türkiye şimdi bıraktı tutumu yanlıştır. ABD, bunun böyle olmayacağını gördü. Duruşma zamanında oldu, mahkeme kararını verdi, yattığı süreyle beraber serbest bırakıldı. Biraz ortam yumuşadı. Ama gerçekçi olmamız lazım. Türkiye ABD ilişkileri YPG'ye verdiği destekle, FETÖ'ye istediğimiz adımları atmamasıyla gerildi. Bu konuda ABD'den beklentilerimiz var. Halkbank davası, Hakan Atilla davası var.

MÜNBİÇ KONUSU

Münbiç yol haritasının artık ilerlemesi gerekiyor. Yakın zamanda ortak devriye başlayacak. Bu adımların bir an önce atılması lazım. Cumhurbaşkanımız Trump ile görüştü bu konuları. Biz de Ankara'ya ziyaretinde Mike Pompeo ile görüştük. Trump, görüşmesinin ardından hem Pompeo hem Mattis'i aramış Münbiç konusunda.

Sadece bir kişinin serbest bırakılması ya da bırakılmaması ile ilgili değil geldiğimiz nokta, bizim farklı beklentilerimiz var. Cumhurbaşkanımız, siz kenara çekilin biz YPG'yi çıkartırız Münbiç'ten dedi. Umutlu olmalıyız. Umutlu olmanın dışında bunun olması gerektiğini söylüyoruz.


PARTNERÜnlü model seksi Cadılar Bayramı kostümüyle benzinciye gidince...Ünlü model seksi Cadılar Bayramı kostümüyle benzinciye gidince...
Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: KorkakÜmit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak
MHP'nin İstanbul'da aday çıkarmama şartını açıkladıMHP'nin İstanbul'da aday çıkarmama şartını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Mevlüt Çavuşoğlu

En Çok Okunan Haberler

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Milletvekillerinin maaşı artık kesilmeyecek!

Milletvekillerinin maaşı artık kesilmeyecek!

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından 'Diriliş Osman' açıklaması! Burak Özçivit oynayacak mı?

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından 'Diriliş Osman' açıklaması! Burak Özçivit oynayacak mı?

2018'de en çok satılan otomobiller belli oldu!

2018'de en çok satılan otomobiller belli oldu!

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

'Veliaht Prens'in danışmanı katillerle görüştü' iddiası

'Veliaht Prens'in danışmanı katillerle görüştü' iddiası

İlginizi Çekebilir

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

Canlı yayında duyurdu: Selahattin Demirtaş tahliye olabilir

Canlı yayında duyurdu: Selahattin Demirtaş tahliye olabilir

TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!

TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Okuyucu Yorumları 5 yorum
bizdeki yobaz iktidarın bu suudilerden farkı ne aynı şeyleri yapıyorlar muhalifler saçna sapan nedenlerle içerde yada kaçmak zorunda bırakıldı bu ikridarın pisliklerini haber yapan can Dündar için kırmızı bülten çıkarıldı. yaptığ ıhaber doğru üstelik..bu yavşak suudilerden fazla yani bizim yobaz hırsız akp..
kaşıkçı haberleri baydı 15 kişilik heyet arabistana döndün içlerinden biri öldürüldü bunu niye haber yapmıyorsunuz adam teğmen bi'de ülkemizdeki halkın geçim sılıntısını zamları bu kadar haber yapmadınız YAZIKLAR OLSUN o kadar şehit geliyo bu ladar gündem olmuyor YAZIK
anasını eşşekler kovalasın şu adamın yeter ya
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meral Akşener grup toplantısına Anamur muzu ile geldi

Meral Akşener grup toplantısına Anamur muzu ile geldi

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

MHP'nin İstanbul'da aday çıkarmama şartını açıkladı

MHP'nin İstanbul'da aday çıkarmama şartını açıkladı

MHP'li Cemal Enginyurt'tan Numan Kurtulmuş'a: Ayarın bozulduysa Bahçeli ayar verir!

MHP'li Cemal Enginyurt'tan Numan Kurtulmuş'a: Ayarın bozulduysa Bahçeli ayar verir!

CHP'li Engin Altay evlendi! Güneş Gazetesi'nden flaş iddia: Nikah geçersiz

CHP'li Engin Altay evlendi! Güneş Gazetesi'nden flaş iddia: Nikah geçersiz

Yerel seçim öncesi Ankara'yı hareketlendiren iddia: CHP'li başkan HDP'li yardımcı

Yerel seçim öncesi Ankara'yı hareketlendiren iddia: CHP'li başkan HDP'li yardımcı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.