Çavuşoğlu'ndan YSK'nın kararına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararına dair yurt dışından "siyasi saiklerle hukuku hiçe sayarak ve yargı kararını yok sayarak" açıklama yapanları şiddetle kınadığını belirterek, "Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin dünkü açıklamasına baktığımız zaman vahim hatalar var" dedi. Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 3. Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Avrupa Konseyi'nin ve bazı yabancı yetkililerin Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararına ilişkin açıklamaları ve yenilenecek seçime gözlemci göndermek istemelerine ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, "Alınan karar yüksek yargı kararıdır ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi de seçimi gözlemlerken YSK'nin yetkin olduğunu teslim etmiştir. Biz Kongre'yi tüm yerel seçimlerde seçimleri gözlemlemeleri için davet ettik, ediyoruz, yine edeceğiz." yanıtını verdi. Bunlar da ilginizi çekebilir Paylaşımları olay yarattı! Fenomen çifte tepki yağıyor MHP İstanbul seçimi için çalışmalara başlıyor İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar!

Çavuşoğlu, Türkiye'nin, seçim dönemlerinde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ve AGİT Parlamenter Asamblesi gibi AGİT'in gözlem ofisi kurumlarını hep davet ettiğini belirterek, "Türkiye 1950'den beri demokratik seçimler geçiriyor. Bu seçimlere de her zaman gözlemciler gelmiştir." dedi. Her seçimde itirazın neye göre ve hangi kurallara göre yapılacağının önceden belirlendiğini vurgulayan Çavuşoğlu, bu seçimde de gerek AK Parti, gerek diğer partilerin İstanbul ve diğer bölgelere ilişkin itirazlarda bulunduğunu ve YSK'nin bu itirazları karara bağladığını söyledi. Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Biz AK Parti olarak YSK'nin verdiği tüm kararları bugüne kadar saygıyla karşıladık. İstanbul ile ilgili kararı da daha açıklanmadan hangi kararı verirse versin saygı duyacağımızı bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Genel Başkan olarak defalarca söyledi. Sonuçta bu yargı kararına karşı açıklamalarda herkesin dikkatli olması gerekiyor. Öncelikle şunu söylemek isterim, siyasi saiklerle hukuku hiçe sayarak ve yargı kararını yok sayarak açıklama yapanları ben buradan şiddetle kınıyorum. Bazı siyasilerin, yani yurt dışından bakanlar dahil, bu saikle açıklama yaptığını görüyoruz. Özellikle de partiler arası dayanışma, aynı ideoloji ya da aynı parti grubuna üye olduğu için açıklama yapma gereği duyan siyasetçiler için bunu söylüyorum. Bu kararlar bizi üzebilir veya sevindirebilir ama sonuçta yargı kararıdır ve gerekçelerini görmek gerekiyor."

Teknik bakımdan da çok vahim açıklamalar gördüklerini belirten Çavuşoğlu, "Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin dünkü açıklamasına baktığımız zaman vahim hatalar var. Gerekçe olarak neyi söylüyor? Seçmen listeleri ve kısıtlı seçmenlere dayandırıyor YSK'nin kararını ama bu konularda AK Parti'nin yaptığı itirazı YSK reddetti. Yani burada vahim bir hata var. Bunu görüyoruz. Sanırım YSK'nin kararını ve gerekçelerini okumamışlar." diye konuştu. Çavuşoğlu, itiraza ve karara ilişkin gerekçelerin ortada olduğunu vurgulayarak, "Önemli bir kurumun, Parlamenter Meclisinin başkanlığını yaptığım bu kurumun başka bir mekanizmasının yaptığı açıklama gerçekten şaşırtıcı, ciddiyetten uzak." değerlendirmesinde bulundu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'ın konuya ilişkin açıklamalarını önemsediklerini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Öncelikle gerekçeli kararı görelim diyor. Daha sonra diyor ki İstanbul seçimleri, yenilenecek seçimler demokratik, serbest, adil ve şeffaf olmalıdır. Biz de bunu istiyoruz. Zaten bu sebeple seçimleri iptal ettiğini YSK söylüyor. Tüm adayların 31 Mart'tan önce olduğu gibi eşit hakka sahip olması gerekiyor. Eşit fırsatları yakalaması gerekiyor ya da eşit fırsatlar çerçevesinde kampanyasını yürütecek ve seçim günü de herkesin gözlemleyeceği şeffaf, adil, demokratik, usulsüzlüklerin olmadığı bir seçim olmasını istiyoruz. Zaten 31 Mart İstanbul seçimlerine yönelik itirazımız da bu çerçeveye yönelikti." Daha önce Türkiye'de ve bazı ülkelerde de bazı seçimlerin aynı gerekçelerle yenilendiğini belirten Çavuşoğlu, 2016'da Avusturya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin iptal olduğunu ve yenilendiğini hatırlattı. Çavuşoğlu, yurt dışından gelen tepkilere ilişkin, "O yargının verdiği karara herkes saygı duyacak ama Türkiye'de yüksek yargı organı olan YSK aynı gerekçeyle karar verdiği zaman bu hukuk dışı olacak, antidemokratik olacak. İşte yurt dışından gelen tepkilere yönelik itirazımız budur. Bu tür dayatma ve çifte standartlara da kimse kusura bakmasın prim vermeyiz, karşıyız." dedi.

Herkesin hukuka ve yüksek yargı organı YSK'nin verdiği kararlara saygı duyması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, 23 Haziran'da yapılacak seçimde kararı İstanbul halkının vereceğini ve milletin iradesine saygı duyulacağını vurguladı. KIRGIZISTAN DIŞİŞLERİ BAKANI: TÜRKİYE İLE KIRGIZISTAN ARASINDA BİRÇOK RESMİ TEMAS OLACAK Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Türkiye ile Kırgızistan arasında bu yıl birçok resmi temas olacağını belirtti. Kırgızistan Dışişleri Bakanı Aydarbekov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 3. Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Aydarbekov, mevkidaşı Çavuşoğlu'nun daveti ve sıcak karşılaması için teşekkür ederek, şunları söyledi: "Meslektaşım Çavuşoğlu'yla beraber çok önemli, aktüel ve iki tarafı da ilgilendiren meseleler hakkında konuştuk ve ilgili adımların atılacağı konusunda bir karara vardık. İki ülkenin hükümetleri arasında stratejik iş birliği en üst düzeyde. Siyasi ve diplomatik ilişkilerimiz de hem dinamik hem de verimli bir şekilde devam etmektedir. Geçen sene cumhurbaşkanlarımız 4 kez bir araya geldiler. Bunun ikisi resmi ziyaretti. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceebekov nisan ayında Türkiye'ye resmi ziyaretini gerçekleştirirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eylül ayında Kırgızistan'a resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde birçok önemli anlaşmalara imza atıldı. Yapılan bu anlaşmaları pratiğe geçirmek için biz bugün değerlendirmeler yaparak çalışmamızı sürdürdük."

İki ülkenin meclis başkanlarının geçen yıl 3 kez bir araya geldiğini hatırlatan Aydarbekov, bu sene Kırgızistan Cumhuriyeti Meclis Başkanının Türkiye'ye resmi bir ziyaret düzenleyeceğini söyledi. Aydarbekov, Türkiye Cumhuriyeti Meclis Başkanı ile görüştüğünde bu konuyu dile getirdiğini ve fikir alışverişinde bulunduğunu kaydetti. "Türkiye ile Kırgızistan arasında bu yıl birçok resmi temas olacak" ifadesini kullanan Aydarbekov, şöyle devam etti: "Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceebekov'un resmi ziyareti konusunda görüşmelerde bulunuldu, kesin tarihi diplomatik kanallarla ileteceğiz. Onun dışında Türkiye-Kırgızistan Beşinci Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın gerçekleştirilmesi ve Kırgızistan Cumhuriyeti Meclis Başkanı resmi ziyaretiyle ilgili de görüşmelerde bulunduk. İki ülke arasında ekonomik, ticari, insani, askeri ve kültürel alanlardaki çok verimli iş birliği devam etmektedir. Bu bağlamda bu sene iki ülke için de çok önemli olan ticari ilişkileri ele alacak hükümetlerarası oturumun düzenlenmesi öngörülmektedir."