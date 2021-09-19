HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çavuşoğlu New York’ta Resmi Temaslarına Başladı

Çavuşoğlu New York’ta Resmi Temaslarına Başladı

19.09.2021 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 76. Genel Kurul çalışmaları için geldiği New York’ta, açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak 33 katlı yeni Türkevi binasında incelemelerde bulunduktan sonra resmi temaslarını sürdürüyor

Çavuşoğlu New York’ta Resmi Temaslarına Başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul çalışmaları için geldiği New York’ta, açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak 33 katlı yeni Türkevi binasında incelemelerde bulunduktan sonra resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu’nun 23 Eylül’e kadar New York’ta kalacağı ve yoğun bir diplomatik temas programı olduğu bildirildi.

Çavuşoğlu, en önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye katılan Türk heyetinde 75. BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır’da hazır bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York’taki resmi temaslarını Twitter’daki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla değerlendirdi.

New York’ta yoğun diplomasi trafiği başladı

Çavuşoğlu, “New York'taki yoğun diplomasi trafiğimize, ‘En Az Gelişmiş Ülkeler Yıllık Bakanlar Toplantısı’ ile başladık. Az gelişmişlikle mücadele uluslararası toplumun önceliği olmalı. Bu ülkelerin kalkınma çabalarını insani dış politikamız çerçevesinde desteklemeye devam edeceğiz. Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris’le New York’ta bir araya geldik. Coğrafi uzaklığa rağmen ilişkilerimizi geliştirme irademiz tam. Dünyamızın gündemindeki küresel sınamaları BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le ele aldık. Kıbrıs, Afganistan, Libya, Suriye ve iklim değişikliği konularındaki görüşlerimizi paylaştık Büyükelçimiz Volkan Bozkır’dan sonra BM 76. Genel Kurul Başkanı seçilen Abdulla Shahid’i tebrik ettik. BM’nin çalışmalarına desteğimiz sürecek” ifadesini kullandı.

Dışişleri: “Bakanımızın New York yoğun diplomasi trafiği başladı”

Dışişleri Bakanlığı, Çavuşoğlu’nun New York’taki temaslarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Sayın Bakanımız 16-23 Eylül 2021 tarihlerinde Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu’na katılmak ve Hariciyemizin prestij projesi Türkevi’nin açılışını gerçekleştirmek üzere New York’a bir ziyaret gerçekleştiriyor. Sayın Bakanımız 17 Eylül tarihinde, New York'taki yoğun diplomasi trafiğine ilk olarak En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Yıllık Bakanlar Toplantısı ile başladı. Sayın Bakanımız az gelişmişlikle mücadelenin uluslararası toplumun önceliği olması gerektiğine dikkat çekti ve EAGÜ’lerin kalkınma çabalarını insani dış politikamız çerçevesinde desteklemeye devam edeceğimizi vurguladı. Bilahare, Sayın Bakanımız Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris’le bir araya geldi ve coğrafi uzaklığa rağmen ilişkilerimizi geliştirme irademizin tam olduğunu vurguladı. Sonrasında, Sayın Bakanımız BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le dünyamızın gündemindeki küresel sınamaları ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdi ve Kıbrıs, Afganistan, Libya, Suriye ve iklim değişikliği konularındaki görüşlerimizi paylaştı. Son olarak, Sayın Bakanımız, BM 76. Genel Kurul Başkanı seçilen Abdulla Shahid’le görüşerek, kendisini 75. Genel Kurul Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır’dan sonra BM Genel Kurul Başkanı olduğu için tebrik etti ve BM’nin çalışmalarına desteğimizin süreceğini kaydetti.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da tepki çeken görüntü! İçeride 11 aslan varAntalya'da tepki çeken görüntü! İçeride 11 aslan var
Bu açıklama kimsenin hoşuna gitmeyecek! "Kapanmak zorunda kalacağız"Bu açıklama kimsenin hoşuna gitmeyecek! "Kapanmak zorunda kalacağız"
Dağcı kadınlardan 5 bin 890 metrede futbol maçıDağcı kadınlardan 5 bin 890 metrede futbol maçı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sinop'ta 'hava saldırısı alarmı': Sığınaklara girin

Sinop'ta 'hava saldırısı alarmı': Sığınaklara girin

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İhracatı Geliştirme Fonu kuruluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İhracatı Geliştirme Fonu kuruluyor

Muharrem İnce: Açıklıyorum; aday adayıyım

Muharrem İnce: Açıklıyorum; aday adayıyım

Kimsenin hoşuna gitmeyecek açıklama: Kapanmak zorunda kalacağız

Kimsenin hoşuna gitmeyecek açıklama: Kapanmak zorunda kalacağız

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray bir deri bir kemik kaldı!

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray bir deri bir kemik kaldı!

Tek bir cümlesiyle 5 kişiyi kurtardı

Tek bir cümlesiyle 5 kişiyi kurtardı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İstanbul Havalimanı'nda korkunç ölüm! Midesinde patladı

İstanbul Havalimanı'nda korkunç ölüm! Midesinde patladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Brezilya'da eşinden şiddet gören kadın camdan atlamaya çalıştı!

Brezilya'da eşinden şiddet gören kadın camdan atlamaya çalıştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bize nasip oldu" diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bize nasip oldu" diyerek duyurdu

Aracından uyuşturucu çıkan kadın polis: Cinsel içerikli video...

Aracından uyuşturucu çıkan kadın polis: Cinsel içerikli video...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.