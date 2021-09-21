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Çavuşoğlu New York’taki İkili Temaslarını Sürdürüyor

21.09.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

76.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmaları için New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Venezuela, Bahreyn ve Kolombiya dışişleri bakanlarıyla görüştü

Çavuşoğlu New York’taki İkili Temaslarını Sürdürüyor

76.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmaları için New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Çavuşoğlu, kendisinin ikili ve çoklu temasları dışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı, bazı resmi görüşmeler ve çeşitli programlarına da eşlik ediyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugün görevine yeni başlayan Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia’yla bir ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Göreve yeni başlayan Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia’yı, bir kez daha tebrik ettik. Pandemiye rağmen ticaretimiz iki katına çıktı. İvmeyi sürdüreceğiz. Ülkelerimiz arasındaki iyi ilişkileri güçlendirmek için kendisini Ankara’ya bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani'yle de ikili bir görüşme gerçekleştirdikten sonra sosyal medya hesabından “New York'taki temaslarımıza Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani'yle devam ettik. İlişkilerimizde son dönemde yakaladığımız olumlu ivmeyi sürdüreceğiz. İşbirliğimizi özellikle turizm ve sağlık alanlarında ilerletmek istiyoruz” paylaşımını yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün açılan yeni Türkevi binası hakkında da şu paylaşımı yaptı:” Çok taraflı diplomasinin kalbi New York’taki Türkevimiz Hayırlı Olsun! 500 yıllık hariciye tarihimizin gurur abidesi olan Türkevi; daha adil bir dünya arayışında olan herkesin ortak adresi olacak!”

“Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ramirez’le görüştü”

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Çavuşoğlu’nun yaptığı ikili görüşmelerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Çavuşoğlu’nun Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez’le bir görüşme yaptığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığının, Çavuşoğlu’nun New York’taki temaslarıyla ilgili yazılı açıklaması şöyle: “20 Eylül 2021 tarihinde Sayın Bakanımız Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez’le bir görüşme gerçekleştirdi. Sayın Bakanımız ticaret ve yatırımı teşvik edecek anlaşmaları tamamlayacağımızı ve terör, örgütlü suç ve düzensiz göçle mücadelede iş birliğini artıracağımızı vurguladı. Bilahare, Sayın Bakanımız göreve yeni başlayan Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia’ya tebriklerini iletti, pandemiye rağmen ticaretimizin iki katına çıktığını ve ivmeyi sürdüreceğimizi belirtti ve ülkelerimiz arasındaki iyi ilişkileri güçlendirmek için kendisini Ankara’ya beklediğimizi ifade etti. Sayın Bakanımız New York'taki ikili temaslarına Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani'yle devam etti. Sayın Bakanımız ilişkilerimizde son dönemde yakaladığımız olumlu ivmeyi sürdüreceğimizi ve iş birliğimizi özellikle turizm ve sağlık alanlarında ilerletmek istediğimizi kaydetti”

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