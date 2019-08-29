HABER

Çavuşoğlu Norveç'te 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 21:48 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "26 Ağustos 1071'de Anadolu'nun kapılarını açan ecdadımız, 30 Ağustos Zaferi ile bu toprakları sonsuza dek Türk yurdu olarak muhafaza edeceğimizi ilan etti. Bu zafer, Türk milletinin istiklalini ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığının sembollerinden biri olarak tarihteki yerini aldı" - "(Türkiye- Norveç ilişkileri) Mükemmel ilişkilerimizi daha da ilerletme konusunda güçlü bir iradeye sahibiz"

OSLO/ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "26 Ağustos 1071'de Anadolu'nun kapılarını açan ecdadımız, 30 Ağustos Zaferi ile bu toprakları sonsuza dek Türk yurdu olarak muhafaza edeceğimizi ilan etti. Bu zafer, Türk milletinin istiklalini ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığının sembollerinden biri olarak tarihteki yerini aldı." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği Konutu'nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna katıldı.

Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Konuklara İngilizce hitap eden Bakan Çavuşoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, gerçekleştirdiği ziyaret vesilesiyle bulunduğu Oslo'da idrak etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çavuşoğlu, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk ulusu için önemine işaret ederek, bu zaferle toprakların işgalden kurtulduğunu ve Cumhuriyet'e giden yolun açıldığını vurguladı.

Bu zaferden yaklaşık 100 yıl sonra Türkiye'nin dünyanın 20 ekonomisi arasında gururla yer alan güçlü bir ülke olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Ülkemizi her alanda geliştirmek için çok çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Norveç'in, Türkiye'nin değerli bir müttefiki olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Mükemmel ilişkilerimizi daha da ilerletme konusunda güçlü bir iradeye sahibiz." diye konuştu.

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide'nin davetine icabetle Oslo'da bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, yarın mevkidaşı ile yapacakları görüşmelerde ikili ve bölgesel ilişkiler ile uluslararası konuları kapsamlı şekilde ele alacaklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, Norveç'teki Türk vatandaşların ülkede uyum içinde yaşadıklarını vurguladı.

- "Bu zafer, Türk milletinin istiklalini ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığının sembolü"

Konuşmasına Türkçe devam eden Çavuşoğlu, şehit ve gazilerin üstün mücadelesiyle kazanılan Büyük Zafer'in 97. yıl dönümünün kutlandığını belirterek, "Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyetimizin kurucularını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"26 Ağustos 1071'de Anadolu'nun kapılarını açan ecdadımız, 30 Ağustos Zaferi ile bu toprakları sonsuza dek Türk yurdu olarak muhafaza edeceğimizi ilan etti. Bu zafer, Türk milletinin istiklalini ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığının sembollerinden biri olarak tarihteki yerini aldı. 97 yıl sonra bugün ülkemizi aynı adanmışlık, bağlılık ve kararlılıkla koruyup yüceltmeye hep birlikte devam ediyoruz.

Ülkemizin her alanda ilerlemesi ve güç kazanması için yorulmadan, bıkmadan, usanmadan gayret sarf ediyoruz. 15 Temmuz'da da görüldüğü gibi birliğimize, bağımsızlığımıza ve demokrasimize kastedenlerle 30 Ağustos ruhuyla birlik içinde mücadele etmeyi sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz."

PARTNER Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı
'Canavarca hisle öldürmek' suçundan müebbet istendi'Canavarca hisle öldürmek' suçundan müebbet istendi
Kayseri polis korosundan 30 Ağustos konseriKayseri polis korosundan 30 Ağustos konseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayram Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

En Çok Okunan Haberler

'Saatlerce duruyor, bize bakıyordu...'

'Saatlerce duruyor, bize bakıyordu...'

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

ABD Hürmüz Boğazı'nda operasyona başladı

ABD Hürmüz Boğazı'nda operasyona başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden büyük ilgi gören 30 Ağustos videosu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çarpıcı 30 Ağustos videosu

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Maden ocağında göçük! Acı haber geldi

Korkunç olay! Doğum gününe çağırdığı kız arkadaşını öldürdü

Korkunç olay! Doğum gününe çağırdığı kız arkadaşını öldürdü

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 29 Ağustos 2019 Süper Loto sonuçları sorgula

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Öğrencilerin CERN hayali karakolda bitti

Öğrencilerin CERN hayali karakolda bitti

Emine Bulut'un kızı için atanan kayyumdan açıklama

Emine Bulut'un kızı için atanan kayyumdan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.