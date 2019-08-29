Çavuşoğlu, Norveç'te saldırıya uğrayan camiyi ziyaret etti

Çavuşoğlu, ziyaretin ardından Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Oslo'da saldırıya uğrayan Nur camiini ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İslam düşmanlığına karşı sağduyulu mesajlar veren Norveç makamlarına teşekkür ediyoruz. İslam karşıtlığını ancak hep birlikte yenebiliriz." ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında Çavuşoğlu'na, Pakistan'ın Oslo Büyükelçisi Zaheer Pervaiz Khan ile Norveçli yetkililer eşlik etti.

Yerel basında, 21 yaşındaki saldırganın kapı kodu nedeniyle camiye giremediğini ve arka kapısından ateş ederek girmeye çalıştığı yer almıştı.

Saldırı sırasında Refik saldırgana sarılarak engel olmaya çalışırken Jave de ona yardım etmişti.

Manshaus'un, kendisine yöneltilen cinayet ve terör saldırısı düzenleme suçlamalarını kabul ettiği ve saldırıdan yaklaşık 2 saat önce de üvey kız kardeşini öldürdüğü bildirilmişti.

- Norveç Başbakanı saldırıyı kınamıştı

Olayın ardından Norveç Başbakanı Erna Solberg Twitter'da paylaştığı mesaj ile saldırıyı kınarken, nefret ve İslam karşıtı tutumlarla mücadele edilmesi gerektiğini dile getirmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da paylaştığı Twitter mesajı ile Solberg'e, Norveç'teki camiye yönelik terör saldırısının ardından dünyada yükselen ırkçı ve İslam karşıtı akımlara karşı verdiği samimi ve cesur mesajlar için teşekkür etmişti.

