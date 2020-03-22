HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çavuşoğlu'nun açıklaması sonrası harekete geçildi! 74 öğrenci Çorlu'da karantinaya alındı

Çavuşoğlu'nun açıklaması sonrası harekete geçildi! 74 öğrenci Çorlu'da karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2020 03:07 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 7 ülkeden toplam 3 bin 358 öğrencinin Türkiye’ye getirilerek karantina altına alınacağını açıklamasının ardından Türkiye’ye gelen öğrencilerin bir bölümü Çorlu’daki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Yeni tip korona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle Türkiye’nin uçuş yasağı koyduğu ülkelerde bulunan Türk öğrenciler ülkeye getiriliyor

74 ÖĞRENCİ ÇORLU'DA KARANTİNAYA ALINDI

7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye’ye getirilerek karantina altına alınacağının açıklanmasının ardından Kazakistan ağırlıklı olmak üzere çeşitli ülkelerde öğrenci değişim programı ve ERASMUS projeleri kapsamında yurt dışında bulunan 74 öğrenci önce İstanbul Havaalanı’na ardından de otobüslerle Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu’na getirildi.

TOPLAM 175 ÖĞRENCİ KARANTİNADA TUTULACAK

Polis nezaretinde getirilerek karantina altına alınan öğrenciler binaya girişlerinde sağlık taramasına tabi tutuldular.
Gecenin ilerleyen saatlerinde Çorlu’ya 101 öğrencinin daha getirileceği ve Çorlu’daki öğrenci yurdundan toplam 175 öğrencinin karantina altında tutulacağı kaydedildi.

Öğrencilerin 14 gün boyunda karantina altında kalacakları ve bu süre zarfında sağlık ekiplerince sağlık kontrollerinin gerçekleştirileceği de belirtildi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbullular koronavirüse aldırış etmedi! Sahile akın ettilerİstanbullular koronavirüse aldırış etmedi! Sahile akın ettiler
İşte koronavirüste dünya genelindeki son sayıİşte koronavirüste dünya genelindeki son sayı
İlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandolarıİlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandoları
1/
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Mevlüt Çavuşoğlu Karantina Tekirdağ Çorlu

En Çok Okunan Haberler

Hasta yakını koronavirüs servisine alınmayınca terör estirdi: 1'i ağır 2 yaralı

Hasta yakını koronavirüs servisine alınmayınca terör estirdi: 1'i ağır 2 yaralı

65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı

65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı

2 milyon haneye 1000 TL destek

2 milyon haneye 1000 TL destek

Hatice'den skandal koronavirüs paylaşımı

Hatice'den skandal koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi

Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Lokanta ve restoranlara kısıtlama

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Lokanta ve restoranlara kısıtlama

İlginizi Çekebilir

İtalyan belediye başkanı isyan etti

İtalyan belediye başkanı isyan etti

Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu

Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Miraç Kandili'nde nasıl oruç tutulur?

Miraç Kandili'nde nasıl oruç tutulur?

Miraç kandili orucu için kaçta sahura kalkılacak?

Miraç kandili orucu için kaçta sahura kalkılacak?

Diğer Haberler
Kandil dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne mahya asıldı

Kandil dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne mahya asıldı

Rize'de 44 daireli binada yıkılma tehlikesi! Ekipler tüm binayı tahliye etti

44 daireli binada yıkılma tehlikesi! Tüm bina tahliye edildi

Aksaray'da feci kaza: Yaralılar var

Aksaray'da feci kaza: Yaralılar var

İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İşte koronavirüste dünya genelindeki son sayı

AK Parti'li Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na başsağlığı mesajı 

AK Parti'li Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na başsağlığı mesajı 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.