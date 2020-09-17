Çavuşoğlu: Oruç Reis'in bakım için dönmesini Yunanistan fırsata çevirebilir

Çavuşoğlu, geminin limana gelmesinin taviz anlamına gelmediğini belirtti.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz ile ilgili 2- 3 gündür Yunanistan'dan daha ılımlı mesajlar geldiğini belirterek, "Daha önce gerginliği arttırıcı mesajlar veriyordu. AB'yi arkasına alarak Rum Kesimi ile beraber çözüme yanaşmayan bir ülke tutumu vardı" diye konuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "ricası" üzerine diplomasi için bir fırsat oluşturmak istediklerini aktaran Çavuşoğlu, "Oruç Reis gemisi, daha önce faaliyet gösterdiği alana gitmeden önce diplomasiye bir fırsat vermek istedik. Bu jestimize karşı Yunanistan tam tersi adımlar attı. Hatta ortak bir açıklama yapacaktık 7 Ağustos'ta. Bu açıklamayla da istikşafi görüşmeler, güven arttırıcı toplantılar askerler arasında, aynı şekilde Dışişleri Bakanlıkları arasında siyasi istişarelerin başlayacağı, yüksek düzeyli işbirliği toplantısı var, onu Selanik'te yapacaktık. Bunları açıklayacaktık. Fakat saniyeler kala Yunanistan Mısır'a giderek bir anlaşma imzaladı. Dolayısıyla çözümden yana olmadığını gösterdi. Biz de kararlılığımızı sahada gösterdik. Fakat son zamanlarda daha ılımlı mesajlar gelmeye başladı" açıklamasında bulundu.

Yunanistan'a maksimalist tutum eleştirisi Bakan Çavuşoğlu, son dönemde Yunanistan'dan gelen ılımlı mesajları, adımlarının başarısız olmasına ve AB'den bekledikleri desteği bulamamalarına bağladı. Çavuşoğlu, "Oruç Reis'in bakım için limana dönmesini bahane ederek daha ılımlı mesajlar vermeye başladılar ama bir taraftan da 'Olumlu bir adım, bunun daha fazlasını istiyoruz' diyerek maksimalist tutumlarını sürdürüyorlar" dedi. Oruç Reis gemisinin belirlenen 90 günlük araştırma süresinin tamamlanmadan bakım için limana dönmesi üzerine muhalefetten gelen eleştirileri cevaplayan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Periyodik bakım zamanı geldiği zaman gemi, limana gelir ve periyodik bakım yapıldığı zaman alana döner. Yavuz gemimiz örneğin kısa bir zaman önce bakımını tamamladı tekrar Doğu Akdeniz'e döndü, sondajını sürdürüyor. Aynı şekilde Barbaros Hayrettin Paşa da bakımından sonra sismik araştırmalarını sürdürüyor. Dolayısıyla bu bakımın yapılması 90 günlük veya 50 günlük ne kadar sürecekse sizin yapılacağınız faaliyetten taviz verdiğiniz anlamına gelmez."