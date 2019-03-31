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Çavuşoğlu oyunu Bursa’da ailesiyle kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 14:02 | Son Güncelleme

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, oyunu Bursa’da kullandı.TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu, oyunu Yıldırım ilçesinde bulunan Yıldırım Belediyesi İmam Hatip Ortaokulunda ailesi ile birlikte kullandı.

Çavuşoğlu oyunu Bursa’da ailesiyle kullandı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, oyunu Bursa’da kullandı.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu, oyunu Yıldırım ilçesinde bulunan Yıldırım Belediyesi İmam Hatip Ortaokulunda ailesi ile birlikte kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere konuşan Çavuşoğlu, "Öncelikle seçimin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 1950 yılından itibaren alışmış olduğumuz çok partili hayatta, ülkemizde seçimler son derece sağlıklı, özgür, tarafsız ve bağımsız şekilde gerçekleştiriliyor. Her seçim ülkemizin demokrasinin güçlenmesine katkı sağlıyor. Bu seçimleri sadece Türkiye içerisinde yaşayan bizler değil, dünyanın çeşitli merkezlerinden de takip edenler var. Tabi bunlardan bazıları hem Türkiye’nin iyi olmasını dualarla ve güzelliklerle desteklerken, diğer yandan güçlenmesini istemedikleri için farklı açıdan bakanlar da var. Feraset ve basiret sahibi milletimiz geçtiğimiz iki aylık zaman dilimi içerisinde gerçekten çok çalıştı ben onların hepsine teşekkür ediyor, seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" diyerek sözlerine son verdi.

Çavuşoğlu oyunu Bursa’da ailesiyle kullandı

Çavuşoğlu oyunu Bursa’da ailesiyle kullandı

Çavuşoğlu oyunu Bursa’da ailesiyle kullandı

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