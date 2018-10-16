HABER

Çavuşoğlu-Özersay ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 16:16 | Son Güncelleme

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: - "(BM Genel Sekreteri) Guterres'in, Kıbrıs sorunuyla alakalı son ortaya koyduğu rapor taslağına baktığımızda, gerçekçi ve ayakları yere basan değerlendirmeler içerdiğini görüyoruz" - "Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs Türk halkının ve KKTC'nin tam anlamıyla her konuda yanında olduğunu görmekten memnuniyet duyuyorum" - "Hukuki duruşumuzu ve tezlerimizi bir tarafa bırakmaksızın, özellikle gayri resmi diyalog kapısının her tür sorunun çözülmesinde yegane gerekli unsur olduğu aşikardır"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kıbrıs sorunun çözümüne ilişkin ortaya koyduğu son rapor taslağının, gerçekçi ve ayakları yere basan değerlendirmeler içerdiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Özersay, bakanlık resmi konutundaki görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Özersay, Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, Kıbrıs adasının geleceğiyle ilgili farklı konuların ele alındığını belirterek, "Bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs Türk halkının ve KKTC'nin tam anlamıyla her konuda yanında olduğunu görmekten memnuniyet duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin ortaya koyduğu rapor hakkında Özersay, raporda Guterres'in her iki tarafın neyi ve nasıl müzakere edeceği konusuna vurgu yaptığına işaret ederek, "Guterres'in, Kıbrıs sorunuyla alakalı son ortaya koyduğu rapor taslağına baktığımızda, gerçekçi ve ayakları yere basan değerlendirmeler içerdiğini görüyoruz." dedi.

Guterres'in raporda sorunun müzakere edilebilmesinde belli bazı şartlar bulunduğuna işaret etmesinin önemini vurgulayan Özersay, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde Kıbrıs Türk tarafı, bütün yetkililer düzeyinde, cumhurbaşkanı, başbakan ve hükümet düzeyinde tam bir diyalogla istişare halinde barışçı ve iş birliği vurgusu yapan, iş birliğine açık bir duruş sergilemeye devam edeceğiz. En önemli müttefikimiz ve stratejik ortağımız Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteğiyle."

Kıbrıs Türk tarafının, Rum tarafını muhatap aldığı yönünde basında yer alan iddiaları reddeden Özersay, Kıbrıs'ta yapılan toplantılarda farklı kesimlerle yaratıcı bazı düşüncelerin tartışılabileceği konusunda herkesin hemfikir olduğunu, bu doğrultuda bir takım temaslar da bulunulduğunu ifade etti.

Özersay, "Doğru olan da budur. Hukuki duruşumuzu ve tezlerimizi bir tarafa bırakmaksızın özellikle gayri resmi diyalog kapısının her tür sorunun çözülmesinde yegane gerekli unsur olduğu aşikardır. Dolayısıyla böyle bir tartışma başlatmak Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin geleceği açısından yarar değil, zarar getirir." şeklinde konuştu.

- "KKTC, Türkiye ile gerekli değerlendirmeleri yapıyor"

Türkiye'nin KKTC'de askeri üs kurmak istediği iddialarına ilişkin basında yer alan haberlerin sorulması üzerine Özersay, Kıbrıs Rum tarafının farklı aktörlerle Doğu Akdeniz bölgesinde savunma ve askeri iş birliği konularında ilişkiler geliştirdiğini ve fiili bir durum yaratmakta olduğunun aşikar olduğunu söyledi.

Özersay, "Bu bağlamda, KKTC de Türkiye ile birlikte gerekli değerlendirmeleri yapıyor. Bugün öğleden sonra Milli Savunma Bakanı ile de bir görüşmem olacak. Biz de bu aşamada kendi aramızda değerlendirmelerimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

PARTNERAileler dikkat! Çocuklarınızı bu yöntemle cinsel istismara karşı koruyunAileler dikkat! Çocuklarınızı bu yöntemle cinsel istismara karşı koruyun
Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında flaş açıklama!Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında flaş açıklama!
Sarp Sınır Kapısı'nda kayın mantarı yoğunluğuSarp Sınır Kapısı'nda kayın mantarı yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çavuşoğlu Kıbrıs KKTC Özersay Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

Can Dündar'a büyük şok! Erdoğan harekete geçti

Can Dündar'a büyük şok! Erdoğan harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den Marmara için 'toz bulutu' uyarısı

Meteoroloji'den Marmara için 'toz bulutu' uyarısı

İstanbul'da 4 üniversiteye dev operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında!

İstanbul'da 4 üniversiteye dev operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında!

FETÖ'den yargılanan Ömer Çatkıç’ın tahliyesine karar verildi

FETÖ'den yargılanan Ömer Çatkıç’ın tahliyesine karar verildi

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında flaş açıklama!

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında flaş açıklama!

Hasan Mezarcı Twitter hesabından medyayı eleştirdi: İnanmayan helak olacak!

Hasan Mezarcı Twitter hesabından medyayı eleştirdi: İnanmayan helak olacak!

Başkentte gökyüzünü toz bulutu kapladı

Başkentte gökyüzünü toz bulutu kapladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.