Çavuşoğlu-Özersay ortak basın toplantısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kıbrıs sorunun çözümüne ilişkin ortaya koyduğu son rapor taslağının, gerçekçi ve ayakları yere basan değerlendirmeler içerdiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Özersay, bakanlık resmi konutundaki görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Özersay, Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, Kıbrıs adasının geleceğiyle ilgili farklı konuların ele alındığını belirterek, "Bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs Türk halkının ve KKTC'nin tam anlamıyla her konuda yanında olduğunu görmekten memnuniyet duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu. BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin ortaya koyduğu rapor hakkında Özersay, raporda Guterres'in her iki tarafın neyi ve nasıl müzakere edeceği konusuna vurgu yaptığına işaret ederek, "Guterres'in, Kıbrıs sorunuyla alakalı son ortaya koyduğu rapor taslağına baktığımızda, gerçekçi ve ayakları yere basan değerlendirmeler içerdiğini görüyoruz." dedi.

Guterres'in raporda sorunun müzakere edilebilmesinde belli bazı şartlar bulunduğuna işaret etmesinin önemini vurgulayan Özersay, şöyle devam etti: "Önümüzdeki dönemde Kıbrıs Türk tarafı, bütün yetkililer düzeyinde, cumhurbaşkanı, başbakan ve hükümet düzeyinde tam bir diyalogla istişare halinde barışçı ve iş birliği vurgusu yapan, iş birliğine açık bir duruş sergilemeye devam edeceğiz. En önemli müttefikimiz ve stratejik ortağımız Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteğiyle." Kıbrıs Türk tarafının, Rum tarafını muhatap aldığı yönünde basında yer alan iddiaları reddeden Özersay, Kıbrıs'ta yapılan toplantılarda farklı kesimlerle yaratıcı bazı düşüncelerin tartışılabileceği konusunda herkesin hemfikir olduğunu, bu doğrultuda bir takım temaslar da bulunulduğunu ifade etti. Özersay, "Doğru olan da budur. Hukuki duruşumuzu ve tezlerimizi bir tarafa bırakmaksızın özellikle gayri resmi diyalog kapısının her tür sorunun çözülmesinde yegane gerekli unsur olduğu aşikardır. Dolayısıyla böyle bir tartışma başlatmak Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin geleceği açısından yarar değil, zarar getirir." şeklinde konuştu.