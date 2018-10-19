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Çavuşoğlu-Pacolli ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 21:06 | Son Güncelleme

Kosova Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli: - "Türkiye desteklemeye devam ediyor ve gelecekte de Kosova’yı destekleyeceğine dair garanti aldım. Kosova, Türkiye’nin desteği olmadan mevcut temposuyla ilerlemede zorluk çekecekti" - "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına 600’ün üzerinde irili-ufaklı projelerle destek vermesi, milyonlarca avro yatırım yapmaya devam etmesinden ötürü teşekkürlerimi sundum"

PRİŞTİNE (AA) - Kosova Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, "Kosova, Türkiye’nin desteği olmadan mevcut temposuyla ilerlemede zorluk çekecekti." dedi.

Resmi ziyaret için Kosova’nın başkenti Priştine’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Pacolli, baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmelerde siyaset, ekonomi ve iki ülke ilişkilerindeki önemli konuları ele aldıklarını belirten Pacolli, Kosova’nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden olan Türkiye’nin ülkesine yaptığı yardımlar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Türkiye’nin ilk günden itibaren Kosova’nın bağımsızlığına her türlü desteği verdiğini vurgulayan Pacolli, "Türkiye desteklemeye devam ediyor ve gelecekte de Kosova’yı destekleyeceğine dair garanti aldım. Kosova, Türkiye’nin desteği olmadan mevcut temposuyla ilerlemede zorluk çekecekti." dedi.

Mevkidaşı Çavuşoğlu ile gelecekte diğer alanlarda gerçekleşecek iş birliklerini de konuştuklarını ifade eden Pacolli, ekonomi alanında ve ülkesini bekleyen zorluklar konusunda da konuştuklarını söyledi.

Kosova’nın, Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) gibi uluslararası örgütlere üyelikte zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirten Pacolli, "Mevkidaşımı (Sırbistan ile) diyalogun ilerleyişi hakkında şimdiye kadar elde edilenler ve bizi bekleyen zorluklar hakkında bilgilendirdim. Burada bir kez daha Türkiye’nin bizi destekleyeceği sözünü aldık." diye konuştu. Pacolli, New York’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede Kosova’nın İnterpol'e üyeliği konusunda da destek sözü aldıklarını kaydetti.

Pacolli, Türkiye ile 22’nin üzerinde anlaşmalarının bulunduğunu, bundan sonra da anlaşmaları imzalama ve uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

Kosova’da farklı Türk şirket ve konsorsiyumlarının yatırımları olduğuna, daha fazla yatırımcı gelmesi konusunda da Türkiye’yi teşvik ettiğine dikkati çeken Pacolli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) 600’ün üzerinde irili-ufaklı projelerle destek vermesi, milyonlarca avro yatırım yapmaya devam etmesinden ötürü teşekkürlerimi sundum. Aynı şekilde bilim, eğitim, farklı öğrencilerin eğitimi ve Kosova polisi ile olan iş birliği konusunda Türkiye’ye teşekkürlerimi ifade ettim. Farklı forumlar aracılığıyla bu iş birliğinin gelecekte de devam etmesi konusunda mutabık kaldık."

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Behgjet Pacolli Kosova Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı Türkiye

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