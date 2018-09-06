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Çavuşoğlu Paraguaylı mevkidaşıyla telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 21:07 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, büyükelçiliğini tekrar Tel Aviv'e taşıma kararı alan Paraguay Dışişleri Bakanı Castiglion'a teşekkür etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglion ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Paraguay Dışişleri Bakanı Castiglion ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin, mayıs ayında İsrail'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan Paraguay'ın bu kararından dönerek Büyükelçiliğini yeniden Tel Aviv'e taşıma kararı alması üzerine gerçekleştiği ve Bakan Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı Castiglion'a teşekkürlerini ilettiği bildirildi.

Çavuşoğlu'nun görüşmede, Paraguay'ın uluslararası hukuka olan bağlılığını gösterdiğini dile getirdiği kaydedildi.

Kaynaklar, "(Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu) Paraguay'ın aldığı bu kararın İsrail-Filistin ihtilafının adil ve kalıcı bir çözüme kavuşmasını hedefleyen çabalara katkı sağlayacağını ve Kudüs'ün statüsü dahil olmak üzere, iki devletli çözümün parametrelerini baltalamaya çalışan bazı kesimlerin amaçlarına asla ulaşamayacaklarına olan inancımızı güçlendirdiğini ifade etmiştir." bilgisini aktardı.

Çavuşoğlu'nun, "Bu kararın, diğer ülkelere örnek olacağını" vurguladığını kaydeden kaynaklar, "Sayın Bakanımız, Filistin meselesinin çözümü konusunda Paraguay ile daha yakın iş birliği içinde çalışmaya hazır olduğumuzu kaydetmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Paraguay, ABD ve Guatemala'nın ardından 21 Mayıs'ta Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı. Ancak ülke, İsrail'deki büyükelçiliklerini dün yeniden başkent Tel Aviv'e taşıma kararı almıştı.

Paraguay Dışişleri Bakanı Castiglion konuya ilişkin, "Paraguay, Ortadoğu'da geniş, adil ve kalıcı bir barış sağlamak için bölgesel diplomatik çabaların yoğunlaşmasına katkıda bulunmak istiyor." açıklamasında bulunmuştu.

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