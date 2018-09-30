Çavuşoğlu Paris’te Le Drian’le Suriye’yi Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya ziyaretinin ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Pazar akşamı Fransa’nın başkenti Paris’e gelerek, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves le Drian’le görüştü. Görüşmenin ana gündem maddesi Suriye ve İdlib krizi oldu. Çavuşoğlu, Le Drian’le Suriye konusunda planlanan dörtlü zirveyi ve ikili konuları ele aldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız Dışişleri Bakanı Jean Yves le Drian’le Paris’te bir araya geldi. Fransa Dışişleri binasında gerçekleşen görüşme 1.5 saati aşkın sürdü. Önce iki bakan 1 saat boyunca başbaşa görüştü, ardından 35 dakika da heyetler arası görüşme gerçekleşti. Toplantının ardından her iki bakan da açıklama yapmadı.

Almanya’dan Paris’e gelen Çavuşoğlu, toplantının bitiminden hemen sonra Paris’ten ayrılarak Dünya Ekonomik Forumu’nun resmi akşam yemeğine katılmak üzere Cenevre’ye geçti.

Edinilen bilgilere göre, hafta başından beri planlanan görüşme, Pazar akşamı olmasına rağmen diplomatik teamüller açısından oldukça uzun bir görüşme oldu. Türk diplomasisi, Suriye ve özellikle İdlib konusunda, İstanbul’da 4’lü bir zirve organize etmek için çalışıyor.