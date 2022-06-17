Çavuşoğlu: PKK, İsveç'in NATO üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor

Hırvatistan’ın başkenti Zagrep’te resmi ziyaretini sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç-Radman ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu YPG/PKK'nın İsveç ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında, projeksiyonla örgüt işaret ve görsellerinin, başkent Stockholm'deki tarihi belediye binasına yansıtılması konusunda gelen soru üzerine “Terörle mücadelede İsveç kanunlarının ve yetkililerinin ne kadar gevşek olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan bu terör örgütü PKK, adı başında terör örgütüdür. Sadece Türkiye’ye değil İsveç’in de ulusal çıkarlarına zarar vermeye çalışıyor ve özelikle İsveç’in NATO üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor” dedi.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasında şunları kaydetti;

“Geçen sene ikili ticaret hacmimiz yüzde 40 artış gösterdi ve 1 milyar dolara yaklaştı. Bu sene bir milyar doları rahatlıkla geçiyoruz, daha önce liderlerimizin koyduğu hedefi geçmiş olacağız, yeni hedefler koymamız lazım.”

“TÜRK FİRMALARININ HIRVATİSTAN’A İLGİSİ ARTIYOR”

İnşaat, enerji, turizm gibi sektörlerde Türk firmalarının Hırvatistan’a ilgisinin giderek arttığını ifade eden Çavuşoğlu hem yatırım hem de farklı alanlarda önemli projeleri üstlendiklerini belirtti. Depremden etkilenen Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı’na ait binanın restorasyon çalışmalarının bir Türk firması tarafından yapıldığını ifade ederek “Hırvat firmalarını da ülkemize yatırım için bekliyoruz, karşılıklı firmalarımızı teşvik edelim, özellikle savunma sanayi potansiyeli olan bir işbirliği alanı. Tüm alanlarda işbirliğimizi geliştirirken ekonomi ve konsolosluk alanlarında mevcut mekanizmalarımız var ama son 10-12 yıldır bu toplantıları gerçekleştiremedik, bunları gerçekleştirmek için mutabık kaldık” dedi.

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-BOSNA HERSEK ÜÇLÜ DANIŞMA MEKANİZMASI KAPSAMINDA DİYALOG SÜRECEK

Bölgesel konuların da görüşüldüğünü ifade eden Çavuşoğlu, Hırvat mevkidaşıyla Kuzey Makedonya’dan birlikte gelerek uçakta konular üzerinde çalıştıklarını belirtti. Çavuşoğlu “Bosna-Hersek konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Bosna-Hersek’in barış, istikrar ve toprak bütünlüğüne desteğimizi bir kez daha vurguladık. Hem ikili düzeyde hem de Türkiye-Hırvatistan-Bosna Hersek üçlü danışma mekanizması kapsamında diyaloğumuzu, çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

PKK DESTEKÇİSİ BİR MİLLETVEKİLİ VAR, İSVEÇ HÜKÜMETİNİ ADETA REHİN ALMIŞ, SÜREKLİ TEHDİT EDİYOR

Basın mensuplarından Bakan Çavuşoğlu’na İsveç’in başkenti Stockholm'de, YPG/PKK işaret ve görsellerinin tarihi belediye binasına yansıtılması konusunda görüşleri sorulduğunda “Bu görüntüler önce sosyal medyada çıktı. Görüntüler çıktığı zaman Belediye Başkanı ile Büyükelçimiz beraberlerdi ve Büyükelçimiz hemen sorduğu zaman Belediye Başkanı ‘kesinlikle böyle bir şey olmadı’ dedi. Yetkililere sorduğumuz zaman da haberlerinin olmadığını söylediler. Ama bugün İsveç polisi böyle bir olayın gerçekleştiğini söyledi. Terörle mücadelede İsveç kanunlarının ve yetkililerinin ne kadar gevşek olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan bu terör örgütü PKK, adı başında terör örgütüdür. Sadece Türkiye’ye değil İsveç’in de ulusal çıkarlarına zarar vermeye çalışıyor ve özelikle İsveç’in NATO üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor. Zaten PKK destekçisi bir milletvekili var, o da sürekli İsveç hükümetini adeta rehin almış, sürekli tehdit ediyor. İsveç içinde de görüyoruz, İsveç’in NATO üyesi olmasını istemeyen yetkililer de var, kurumlar da var. Ama özellikle bu YPG/PKK terör örgütü her türlü çabayı sarf ediyor, adeta rehin almış durumda. Biz bu nedenle zaten ‘İsveç’in NATO üyesi olabilmesi için terörle mücadele konusunda somut adımlarını görmek istiyoruz’ diye sık sık hatırlatıyoruz.”

İBRAHİM KALIN PAZAR GÜNÜ BRÜKSEL’E GİDİYOR

Bakan Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiya’nın üyelik süreciyle ilgili şunları kaydetti;

“Biz bu iki ülkeye belge verdik. Onlardan mektuplar da geldi. Daha sonra NATO Genel Sekreteri devreye girdi, Sayın Cumhurbaşkanımızla telefonda görüştüler ve NATO Genel Sekreteri’nin Özel Kalem Müdürü, idarenin başındaki kişi Ankara’ya geldi. Daha sonra onlar ‘üçlü bir şekilde imzalanabilecek’ bir belge gönderdiler, biz bu belgeleri yetersiz bulduk ve kendi karşı belgemizi gönderdik ‘bunun üzerinden ancak müzakere devam edilebilir’ dedik. Şimdi Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Pazar akşamı Brüksel’e gidecekler. Orada bu belge üzerinde NATO’yla birlikte bir çalışma yapılacak. Ama biz bu konudaki kararlılığımızı tüm taraflara hatırlatıyoruz.”

Türkiye’nin Batı Balkanların, Bosna-Hersek’in istikrarını, huzurunu ve ekonomik kalkınmasını desteklediğini ifade eden Çavuşoğlu “Bosna-Hersek’in sınır bütünlüğünü güçlü bir şekilde destekliyoruz ki bu konuda zaten bölgedeki ülkelerle hem fikiriz” dedi.

DHA

