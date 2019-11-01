Çavuşoğlu: PKK/YPG devleti kurmak istiyorlardı (2)

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GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 18:16 | Son Güncelleme

TÜRKAK TOPLANTISINA KATILDI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da 20'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türk Akreditasyon Kurumu'nun (TÜRKAK) Belek'te bir otelde yapılan toplantısına katıldı.

TÜRKAK TOPLANTISINA KATILDI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da 20'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türk Akreditasyon Kurumu'nun (TÜRKAK) Belek'te bir otelde yapılan toplantısına katıldı. TÜRKAK'ın 20 yıl önce kurulmasıyla uygunluk değerlendirme kuruluşlarının uluslararası geçerliliklerinin sağlanması yönünde önemli bir adım atıldığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "TÜRKAK aradan geçen sürede saygın bir kurum haline geldi. TÜRKAK, Avrupa'da karşılıklı tanınmaya konu olan tüm alanlarda hizmet vermeye başlayan 6 akreditasyon kurumundan birisi oldu. TÜRKAK'ın Avrupa Akreditasyon Birliği ile 2006 yılında yaptığı karşılıklı tanıma anlaşmasıyla, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış kuruluş sayısı 15 farklı sektörde toplam 44'e ulaştı. Artık Türkiye'de üretilen ürünlerin üzerinde 'CE' işareti konulması için yurtdışındaki onaylanmış kuruluşlara gitme ihtiyacı yok" diye konuştu.
Bugün ülkemizde farklı kapsamlarda ve standartlarda deney, kalibrasyon, tıbbi deney yapabilen 1000'in üzerinde akredite laboratuvar olduğunu açıklayan Çavuşoğlu, "Akreditasyonla birlikte bu laboratuvarlarda çalışan personelin yetkinliği arttı ve en önemlisi testlerin uluslararası kabul görmesi temin edildi. TÜRKAK'ın hem diğer ülkelerdeki akreditasyon kuruluşlarıyla temaslarını hem uluslararası kuruluşlardaki faaliyetlerini yakinen takip ediyorum ve çalışma arkadaşlarımla gurur duyuyorum" dedi.
Avrupa Birliği'ne üyeliğin her zaman stratejik bir hedef olduğunu da anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Bu süreç kolay olmadı, inişli çıkışlı oldu. Bugün de karşı karşıya olduğumuz oldu tabi. Farkındayız, sizler de farkındasınız. Bu noktada, yani AB noktasında TÜRKAK'ı özellikle Gümrük Birliği ortaklığımız konusunda önemli bir kuruluş olarak görüyoruz. TÜRKAK sayesinde Gümrük Birliği anlaşmasındaki taahhütlerimizden birini daha yerine getirmiş ve ülkemizde üretilen mal ve hizmetlerin serbest dolaşımının önündeki bir engeli daha kaldırmıştır. Akreditasyon yurtdışı pazarlara açılmamızda itici bir güçtür" diye konuştu.
Son 20 yılda ülke ihracatının 26 milyar dolardan 170 milyar doların üzerine çıktığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Bu artışta AB pazarına özellikle ürünlerimizi satabilmek için test ve belgelendirme altyapımızın AB standartlarında olması önemli rol oynadı. TÜRKAK, 74'ü uzman ve uzman yardımcısı olmak üzere 148 personeli, 1700 kişiden oluşan denetçi havuzu, yine 1800'e yakın akredite kuruluşu ile ticaretimizi daha hızlı ve daha güvenilir hale getirdi. Akreditasyonun ülkelere ve dünyaya katkısı yalnızca ekonomik değildir. Ekonomiyle sınırlı değildir. Uygunluk değerlendirme faaliyetleri sayesinde ürün ve çevre güvenliği de sağlanmakta, insan sağlığı ve dünya kaynakları da korunmaktadır. Akreditasyon esasen insana, çevreye, ticarete, üretici ve tüketiciye katkılar sunuyor."

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