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Çavuşoğlu: "PYD ve YPG tarafından yapılacak her saldırıda Kılıçdaroğlu’nun da emeği vardır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2019 10:25 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuoşoğlu, CHP’nin kazanacağı belediyeler için Kandil’in, Karayılan’ın, Karasu’nun, PYD ve YPG’nin de sevineceğini belirterek, "PYD ve YPG tarafından yapılacak her saldırıda Kılıçdaroğlu’nun da emeği vardır" dedi.Seçim çalışmaları kapsamında Nilüfer ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuoşoğlu, fabrika çalışanları ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Çavuşoğlu: "PYD ve YPG tarafından yapılacak her saldırıda Kılıçdaroğlu’nun da emeği vardır"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuoşoğlu, CHP’nin kazanacağı belediyeler için Kandil’in, Karayılan’ın, Karasu’nun, PYD ve YPG’nin de sevineceğini belirterek, "PYD ve YPG tarafından yapılacak her saldırıda Kılıçdaroğlu’nun da emeği vardır" dedi.
Seçim çalışmaları kapsamında Nilüfer ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuoşoğlu, fabrika çalışanları ve dernek üyeleriyle bir araya geldi. İlçe ve büyükşehirlerde yapılacak olan yatırımları tek tek vatandaşlara aktaran Çavuşoğlu, hizmet için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.
Çalışanından ev hanımına, emeklisinden öğrencisine kadar herkes tarafından teveccüh ile karşılandıklarını dile getiren Çavuşoğlu, HDP ve CHP birlikteliğine değindi.
Çavuşoğlu, "Bursa’da HDP destekli CHP kazanır ise kim sevinecek? Kandil sevinecek. Karayılan sevinecek. Karasu sevinecek. PYD ve YPG sevinecek. Geçtiğimiz günlerde HDP Şişli İlçe Başkanı Mutlu Öztürk, ’Kürdistan’da kazanacağız. Türkiye tarafında kazandırmayacağız’ diyor. CHP’li aday da alkışlıyor" dedi.
Nilüfer Belediyesi’nin yaptığı yanlışlara değinen Çavuşoğlu, "Basında bir haber yansıdı. Misi Köyündeki tarihi bir binayı CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olan Mevcut Nilüfer Belediye Başkanı kamulaştırdıktan sonra ihale yapmadan HDP İl Başkanı Yüksel Akgün’ün kardeşi Müberra Akgün’e otel olarak tahsis etmiş. Vallahi kusura bakmayın. Bu sadece bir koltuk, bir belediye başkanlığı seçimi değil. Bu bir beka meselesidir" diye konuştu.

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu:

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