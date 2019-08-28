Çavuşoğlu-Reinsalu ortak basın toplantısı

"Bu acil bir ihtiyaçtı ve S-400'leri almak zorunda kaldık. Biz F-35 programının ortağıyız. Bugünlerde ABD bazı sorunlar çıkarıyor ama biz hala 9 ortaklı bu programın bir parçasıyız. Türkiye F-35'lerin bazı parçalarını üretiyor. Biz F-35 savaş uçaklarını almak istiyoruz ve bunun için 1,4 milyar dolar ödedik. Sonuçta savaş uçaklarına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız ama bunu tercih etmeyiz."

Türkiye'nin ABD'den hava savunma sistemleri almaya çalıştığını ancak alamadığını hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

Çavuşoğlu, Suriye'de rejimin saldırganlığı nedeniyle bazı zorluklar yaşansa da Astana ve Soçi süreçleriyle bunların üstesinden gelmeye çalıştıklarını belirtti.

Rusya'nın bölgede bir "gerçeklik" olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Rusya ile Türkiye'nin iyi ekonomik ilişkileri bulunduğunu söyledi.

TALLİNN/ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Savaş uçağına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız ama bunu tercih etmeyiz." dedi.

Rusya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün katıldıkları havacılık fuarında Rusya'nın Su-57 savaş uçağını ve sergilenen diğer bazı ürünleri gördüklerini aktaran Çavuşoğlu, Türkiye'nin sadece Rusya ile değil, Ukrayna ve Estonya gibi ülkelerle de çok iyi ilişkileri bulunduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunduklarını vurgulayarak, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadıklarını, bazı Batılı ülkelerin zaman zaman bunu unuttuğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, "Söylemeye çalıştığım şey şu; Rusya ile ilişkilerimiz Ukrayna ile ilişkilerimize bir alternatif değildir. Rusya veya herhangi bir ülke ile ilişkilerimiz, NATO üyeliğimize de NATO içindeki dayanışmamıza da AB veya genel olarak Batı ile ilişkilerimize de alternatiftir değildir." diye konuştu.

- "Estonya sadece bir NATO müttefiki değil, güvenilir bir ortaktır"

Çavuşoğlu, Estonya'da kendisine gösterilen misafirperverlik için teşekkür ederek, Estonya Başbakanı Jüri Ratas tarafından kabulü ve mevkidaşıyla yaptığı görüşmelerin çok verimli geçtiğini söyledi.