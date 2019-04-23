Çavuşoğlu-Reynders ortak basın toplantısı

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Belçika'da seçimlerden sonra dışişleri, adalet ve içişleri bakanlıklarının dahil olacağı üçlü toplantılar yapacaklarına işaret eden Reynders, "Bu toplantılarda, nefret söylemi ve terörle mücadele gibi konular başta olmak üzere birçok konu ele alınacak. Kime olursa olsun herhangi bir kişiye, herhangi bir ayrımcılık yapılmasına karşı mücadele etmeliyiz." dedi.

Reynders, Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (JETCO) Toplantıları kapsamında yapılacak hazırlık toplantıları için hazır olduklarını belirterek, iş insanlarının Belçika'da yatırım yapmasına önem verdiklerinin altını çizdi.

Belçika Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Didier Reynders, ABD'nin İran'dan petrol ithali yasağına getirilen muafiyetlere son verme kararına ilişkin, "Biz, ABD'nin bu yaptırım kararlarına taraf değiliz. Bu şekilde yaptırım uygulanmasının uygun olmadığını ABD'li mevkidaşlarımıza söylüyoruz." dedi.

Darbe girişiminden sonraki 3 yıllık süreçte, bu sürece dahil olan kişilerle ilgili zaman zaman farklı yaklaşımların olabileceğini söyleyen Reynders, "Fakat bu durumu daha iyi anlamaya çalıştık çünkü bunun zorlu bir süreç olduğunun farkındayız. Türkiye bakımından gerçekten zor bir süreç." dedi.

Konuk Bakan Reynders, babası tarafından 2017'de Suriye'ye kaçırılan ve babasının ölümü sonrasında bu ülkede kalan Belçikalı küçük kız çocuğunun Türk güvenlik ve istihbarat birimlerinin çalışmaları sonucu kurtarılmasına ilişkin, "Belçikalı küçük kızın kurtarılması ve ülkesine dönmesi konusunda Türk yetkililerin pozitif rolü için teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Reynders, Türkiye ile Belçika arasında terörle mücadele konusunda daha fazla bilgi paylaşılması gerektiğinin altını çizerek, "İki ülke istihbaratları arasında daha fazla bilgi paylaşılması konusuna kesinlikle açığız ve böyle bir sürecin işletilmesi oldukça önemli bir konu." ifadesini kullandı.

Dünyanın farklı bölgelerinde çeşitli terör örgütleri olduğuna işaret eden Reynders, "Şunu biliyoruz terör örgütü PKK, AB'nin terör örgütü listesinde ve Belçika'daki mahkemelerin de bu gibi örgütlerle ilgili çalışmaları oluyor. Farklı mahkemelere giderek başsavcıdan talepte bulunuyorlar." diye konuştu.

Türkiye ile birçok uluslararası platformda farklı konularda yakın iş birliği gerçekleştirdiklerini belirten Reynders, Belçika ile Türkiye'nin uzun yıllardır müttefik iki ülke olduğunun altını çizdi.

ABD'nin İran'dan petrol ithali yasağına getirilen muafiyetlere son verme kararının sorulması üzerine Reynders, Belçika'nın İran ile yapılan nükleer anlaşmanın uygun şekilde düzenlenmesini istediğini ve bir arada çalışılması için ülkesinin uygun bir yol bulmaya çalıştığını hatırlattı.

Reynders, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birçok şirket ABD yaptırımları nedeniyle zorluk yaşıyor. İran ile iş faaliyetlerinin devam etmesi için ve bu yaptırımlardan kaçınmak için Avrupa düzeyinde bazı faaliyetler var. Belçika da bununla ilgili muhtemel bir yol bulmaya çalışıyor. Biz, ABD'nin bu yaptırım kararlarına taraf değiliz ve İran'a yönelik anlaşmayla kuralların doğru bir şekilde uygulanmasını tabii ki kontrol edeceğiz. İran ile imzalanan nükleer anlaşmayla ilgili bu ana kadar bir başarı sağladık. Biz, bu şekilde yaptırım uygulanmasının uygun olmadığını ABD'li mevkidaşlarımıza söylüyoruz."

