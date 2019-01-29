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Çavuşoğlu: "Rumlarla yeni müzakerelere başlamak hayaldir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 11:32 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar için geldiği KKTC’de Girne Amerikan Üniversitesinde düzenlenen Fahri Doktora töreninde Türkiye-Kıbrıs ilişkilerine değindi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar için geldiği KKTC’de Girne Amerikan Üniversitesinde düzenlenen Fahri Doktora töreninde Türkiye-Kıbrıs ilişkilerine değindi. Çavuşoğlu, Rum tarafının adada hiçbir şeyi Türklerle paylaşmaya hazır olmadığını söyleyerek, "Bu gerçekleri görmeden yeni müzakerelere başlamak hayalden öte bir şey değildir" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar için geldiği KKTC’de Girne Amerikan Üniversitesinde düzenlenen Fahri Doktora töreninde Türkiye-Kıbrıs ilişkilerine değindi. Türkiye’nin KKTC’nin gelişmesi için her türlü katkıyı sağladığının altını çizen Çavuşoğlu, "2002 yılında yaklaşık 12 bin öğrenci vardı şimdi 100 binden fazla öğrenci eğitim görüyor. Bunu destekleyen yurt ve diğer artışlar da devam ediyor" dedi.
Rum kesimi ve Yunanistan’ın tüm engellemelerine rağmen 115 ülkeden öğrencinin Kıbrıs’a geldiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, "KKTC’deki üniversitelere farklı ülkelerden öğrencilerin gelebilmesi için yurt dışındaki tüm büyükelçiliklerimiz ve misyonlarımız büyük bir çaba sarf ediyor. Tüm büyükelçilerimiz ve çalışanlarımız KKTC sevdalısıdır ve bu görevi aşkla yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Mevcut şartlar altında yeni müzakereler hayaldir"
Kıbrıs davasının KKTC ve Türkiye’nin ortak davası olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "En son Crans-Montana’da hatta öncesinde ve sonrasında Rum tarafının adada hiçbir şeyi Türklerle paylaşmaya hazır olmadığını ve istemediğini görüyoruz. Bu gerçekleri görmeden yeni müzakerelere başlamak hayalden öte bir şey değildir" dedi.
Türkiye’nin, Kıbrıs’ta çözüm için var olduğunu gösterdiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Crans-Montana’da 11 gün süren konferansta sadece Türkiye’nin hamleleri oldu. Diğer masada yani yönetimin, güç paylaşımının, siyasi eşitliğin ve mülkiyet gibi konuların görüşüleceği masada, hiçbir şey olamadığı gibi burada adada ve öncesinde İsviçre’de değişik şehirlerde varılan mutabakatlar ve yaklaşımlar konusunda Rum tarafının geri adımlarını gördük" diye konuştu.

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