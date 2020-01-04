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  4. Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.01.2020 13:47 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede başta yaşanan sıcak gelişmeler Suriye, Libya, Irak’ta yaşanan olaylarla bölgedeki son durum ele alındı.

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