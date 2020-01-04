Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Rusya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Sergey Lavrov ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. G\u00f6r\u00fc\u015fmede ba\u015fta ya\u015fanan s\u0131cak geli\u015fmeler Suriye, Libya, Irak\u2019ta ya\u015fanan olaylarla b\u00f6lgedeki son durum ele al\u0131nd\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Diyarbak\u0131r'da ele ge\u00e7irildi! 14. y\u00fczy\u0131la aitAnkara ile Moskova aras\u0131nda kritik telefon!Karamollao\u011flu'ndan Libya a\u00e7\u0131klamas\u0131: Can g\u00fcvenli\u011fi yok