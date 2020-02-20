Çavuşoğlu: Rusya ile temasları yoğunlaştıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İdlib'e bir operasyonun an meselesi olduğunu söylemesi ve bunun üzerine Kremlin'in askeri bir operasyonun "en kötü senaryo” olacağı açıklamalarının ardından İdlib gerilimi devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber'e yaptığı açıklamada Rusya ile Ankara ve Moskova'daki görüşmelerde karşılıklı taleplerin iletildiğini kaydetti.

Çavuşoğlu "Bize bir harita dayattılar illa bu haritayı alacağız gibi bir durum yok. Ne yaptık, karşılıklı pozisyonlarımızı belirten kağıtlar verdik. Ruslar bize verdi, biz Ruslara verdik... Soçi mutabakatının nasıl uygulanması gerektiğine dair biz kendi düşüncelerimizi Rus tarafına ilettik. Önümüzdeki süreçte de bu temasları yoğunlaştıracağız. Diğer taraftan sahadaki tedbileri de takip ediyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları da ortada" şeklinde konuştu.

Bakan Rus ve Türk tarafı arasında yapılan İdlib görüşmeleri konusunda "Şu andaki pozisyonlarımız arasında farkların olduğu doğru. Son toplantılarda biraz daha yaklaşım oldu ama henüz tam istediğimiz noktada değiliz" dedi. Çavuşoğlu ihtiyaç olması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir araya gelebileceğini kaydetti.