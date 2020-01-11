Çavuşoğlu: Rusya, Libya'da ateşkes için Hafter'i ikna etmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da ateşkes sağlanması için Rusya'ya ülkenin doğusunu kontrol eden General Halife Hafter'i ikna etmesi çağrısında bulundu.

Ganalı mevkidaşı Shirley Botchway ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Libya politikası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, 8 Ocak'ta Türkiye ve Rusya arasında varılan ortak mutabakata göre her iki tarafın Libya'daki aktörleri ikna etmesi gerektiğini belirtti.

"Türkiye'nin Hafter'i yok sayması mümkün değil"

Çavuşoğlu, 'Burada bir ateşkesin sağlanması konusunda iki devlet başkanı çağrıda bulundu. Buradaki mutabakata göre Türkiye olarak biz şu andaki tek meşru yönetim olan Sarraj'ı ve Sarraj yönetimini bu çağrıya destek vermeleri konusunda ikna edecektik; Rusya tarafı da Hafter'i i aynı şekilde bu çağrıya destek verme konusunda ikna edecekti' açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Hafter'i saymasının mümkün olmadığını belirten bakan, komutanın 'meşruiyeti' olmadığını da söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 8 Ocak'ta İstanbul'da bir araya gelerek Libya'da 12 Ocak itibariyle başlayacak bir ateşkes çağrısında bulunmuşlardı.