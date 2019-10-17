Çavuşoğlu: Rusya, YPG'yi bölgeden çıkartırsa karşı çıkmayız

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya, Şam ve Ankara arasında mesajları iletiyor. Eğer Rusya, YPG unsurlarını Suriye ordusu eşliğinde bölgeden çıkartırsa, buna karşı çıkmayız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BBC'de yayımlanan programda Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekâtı'nın oldukça olumlu ilerlediğini, Türkiye'nin son derece kararlı şekilde hareket ettiğini söyledi. Resulayn ve Tel Abyad'a atfen, "İki büyük kent temizlendi" diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu, uluslararası hukuk ve anlaşmalar ile Birleşmiş Milletler kararlarının operasyonlar için hukuki zemini oluşturduğunu belirtti. Türkiye için önemli olanın bölgedeki YPG/PKK varlığı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Bu bir etnik temizlik değildir, bu terörle mücadele operasyonudur. Bu, ülkenin ya da bölgenin demografini değiştirme çabası değildir. Demografiyi değiştiren YPG/PKK'dır. Bir kara propaganda yürütülüyor. Ancak iddialar ne olursa olsun incelenmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda çok hassas" ifadelerini kullandı.

