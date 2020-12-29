Çavuşoğlu Rusya'da

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8'inci Toplantısı için Rusya'nın Soçi kentine gitti. Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile toplantıya başkanlık ediyor.

Çavuşoğlu ve Lavrov salı günü toplantı öncesinde baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Aralık ayında Türkiye'ye yönelik uygulayacağını açıkladığı yaptırım kararının Moskova ve Ankara arasındaki askerî işbirliğini engellemeyeceğini vurguladı. Lavrov "Washington'un gayrimeşru baskılarına rağmen, Türkiye ile askerî bağlarımızı geliştirmek için olan ortak niyetimizi bir kez daha teyit ettik" diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Türkiye'nin Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısını Türkiye'de üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Çavuşoğlu Türkiye'nin bu bağlamda Rusya'dan daha fazla bilgi talep ettiğini ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni "her şeyin yolunda gittiği yönünde" bilgilendirdiğini kaydetti.