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Çavuşoğlu Rusya'da

29.12.2020 16:23 | Son Güncelleme:
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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Soçi'de bire bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8'inci Toplantısı için Rusya'nın Soçi kentine gitti. Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile toplantıya başkanlık ediyor.

Çavuşoğlu ve Lavrov salı günü toplantı öncesinde baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Aralık ayında Türkiye'ye yönelik uygulayacağını açıkladığı yaptırım kararının Moskova ve Ankara arasındaki askerî işbirliğini engellemeyeceğini vurguladı. Lavrov "Washington'un gayrimeşru baskılarına rağmen, Türkiye ile askerî bağlarımızı geliştirmek için olan ortak niyetimizi bir kez daha teyit ettik" diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Türkiye'nin Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısını Türkiye'de üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Çavuşoğlu Türkiye'nin bu bağlamda Rusya'dan daha fazla bilgi talep ettiğini ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni "her şeyin yolunda gittiği yönünde" bilgilendirdiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, Rusya ile ilişkilerin, Türkiye için NATO ve Avrupa'ya alternatif olmadığının da altını çizdi.

Ne olmuştu?

ABD Aralık Ayı ortasında, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldığını açıklamıştı. Söz konusu yaptırım, Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) yapılacak tüm Amerikan ihracatının yasaklanmasını, SSB Başkanı İsmail Demir ile üç çalışanın hesaplarının dondurulması ve vize sınırlaması getirilmesini içeriyor.

Yaptırım listesinde adı geçen diğer isimler Savunma Sanayii Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Serhat Gençoğlu ile Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin yaptırım kararını eleştirmiş ve "ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür" diye konuşmuştu.

Reuters,AFP/BW,CÖ,TY

©Deutsche Welle Türkçe

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