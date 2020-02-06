Çavuşoğlu: Rusya'dan heyet bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığından da yeni bir İdlib açıklaması geldi.Suriye ordusunun yedi Türk askerini hedef aldığı saldırı sonrası gerilimli bir noktaya gelen Türkiye-Rusya ilişkileri ve İdlib'teki durum ile ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

Türk Konseyi Dışişleri Bakanlığı toplantısı için gittiği Bakü’de konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Son zamanlarda İdlib'teki rejimin saldırganlığı gerçekten hepimizi rahatsız etti. Dolayısıyla rejimin garantörleri, özellikle bu anlamda Rusya'dan da beklentimiz bir an önce rejimin durdurulmasıdır" dedi.

Bu konuları Rusya ile görüştüklerine değinen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında önceki gün gerçekleşen telefon görüşmesinde kendisinin de bulunduğunu belirterek görüşmede birlikte çalışma konusunda karar çıktığını kaydetti.

Erdoğan ve Putin, Suriye hükümet güçlerinin İdlib'de yedi asker ve bir sivilin hayatını kaybetmesine neden olan 3 Şubat'taki saldırısının ardından 4 Şubat akşamı telefonda görüşmüştü.