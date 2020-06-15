Çavuşoğlu: "Rusya'yla Kriz Çıktı Demek Doğru Değil"

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İstanbul’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla biraraya geldi. İki bakan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nden buluştu. Görüşmenin ardından iki bakan kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Bakanlar, ikili lişkiler başta olmak üzere, Suriye, Libya, Yemen ve İsrail’de yaşanan gelişmeleri masaya yatırdıklarını anlattı. İran ve Türkiye arasında konsolosluklar ve büyükelçiliklerin taşınmazları konusunda bir anlaşma da imzalandığı bu sayede her iki ülke vatandaşlarına da temsilciliklerin daha iyi hizmet vermesinin sağlanacağı belirtildi. İran'la uçuşlar 1 Ağustos'ta başlayabilir Toplantı sonrasın basın toplantısında ilk sözü alan Çavuşoğlu, ikili ilişkiler ve salgın sonrası sınırların açılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu “Öncelikle ikili ilişkileri ele aldık. Özellikle sınırlarda geçişleri sağlamaya başladık. Yolcular için de çalışmaya devam edeceğiz. Bu her iki tarafın da turizm sektörü için önemli. İki ülke arasında uçuşların da 1 Ağustos’ta başlaması planlanıyor. Daha önce planladığımız bir İran ziyaretimiz vardı. Pandemi sebebiyle ertelemek zorunda kaldık. Pandemi’den sonra en kısa sürede gerçekleştirerek ilişkilerimizin geleceğini ele alacağız” dedi.

Suriye konusunun da detaylı olarak görüşüldüğü toplantıyla işlgili olarak Bakan Çavuşoğlu “Suriye konusunda Astana formatında dönem başkanlığı İran’daydı. Bu toplantının da uygun bir zamanda gerçekleştirilmesi konusunda çalışacağız. Bir sonraki zirveye İran ev sahipliği yapacak. Terörle mücadele dahil güvenlik konularını da ele aldık. Suriye konusunda Türkiye İran ve Rusya olarak ciddi bir çaba sarf ediyoruz, bunların faydasını gördük. Bundan sonraki süreçte de somut adımları konuşup, atmamız gerekiyor. Suriye anayasası konusu önemli bu konuda da çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Suriye dışında Yemen ve Libya konularını da görüştükler’ni söyleyen Çavuşoğlu, İsrail’in Filistin topraklarını işgaline de İran ve Türkiye’nin birlikte karşı durmaya devam edeceğini dile getirdi. Çavuşoğlu ayrıca ABD’nin İran yönelik yaptırımlarını da eleştirdi ve “İran’a yönelik tek taraflı yaptırımlara karşıyız. Pandemi bize her zamankinden daha fazla dünyanın işbirliği ve dayanışmaya ihtiyacı olduğunu öğretti. Tek taraflı yaptırımlar yerine dayanışmayı arttırmamız gerekiyor. Biz kendi aramızda bu dayanışmayı sürdüreceği” dedi.

Zarif: “Libya konusunda Türkiye’nin tarafındayız” İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de açıklamasına Türkiye’nin salgın sürecinde İran’a verdiği desteğe teşekkür ederek başladı. Zarif “Türkiye’ye İran halkının yanında olmasından dolayı teşekkür ediyorum. Biz Türkiye’yle birlikte pandemiye karşı bilimsel anlamda işbirliği yapmaya da hazırız. Pandemi tüm ülkelerin birbirine bağlı olduğunu ve büyük güçlerin bile bir virüs karşısında çaresiz kaldığını gösterdi. Tek taraflı ambargolar ve tek taraflı politikaların yanlışlığı görüldü. ABD bu konuda hem kendi iç meseleriyle ilgili hem de iç meseleleriyle ilgili kötü bir sınav verdi. ABD İran’a pandemi sürecinde zarar vermek için daha da ambargoları sıkılaştırdı. Türkiye’ye bu noktada bizim yanımızda durduğu için teşekkür ediyoruz. Değerli kardeşim Sayın Çavuşoğlu’na ve Türk halkına çok teşekkür ediyorum” dedi. İran doğal gazının yeniden Türkiye’ye sevkiyatının da başlayacağını dile getiren Cevad Zarif “İran’ın doğal gaz akışı bu ayın sonuna kadar yeniden Türkiye’ye başlayacak. Türkiye’de evlere ve işyerlerine yeniden İran’ın doğalgazı ulaşamaya başlayacak. Ticari meseleler konusunda görüşmeler yaptık. İnşaallah Sayın Erdoğan’ın İran ziyaretiyle de işbirliklerimizi devam ettireceğiz” dedi.