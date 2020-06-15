Çavuşoğlu: Rusya'yla teknik düzeyde görüşeceğiz

Çavuşoğlu, Libya'da kalıcı ateşkes için Rusya'yla teknik düzeyde görüşmelerin süreceğini açıkladı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'le düzenlediği ortak basın toplantısında, Libya konusunda açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Pazar günü Ankara'ya yapacakları ziyaretin son anda iptal edilmesiyle ilgili bir soru üzerine, Türkiye ile Rusya arasında Libya'yla ilgili teknik konularda görüş ayrılığı bulunmadığını söyledi.

Pazar günü Lavrov'la iki telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Çavuşoğlu, bu ziyaretin iptalinin başka yerlere çekilmemesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, Libya'da kalıcı ateşkes için Rusya'yla teknik düzeyde görüşmeleri sürdürme kararı aldıklarını sözlerine ekledi.

Sirte engeli

Reuters'a konuşan bir Türk yetkilinin verdiği bilgiye göre, iki ülke arasındaki görüşmeler, Ankara destekli Trablus hükümetine bağlı güçlerin Rusya destekli Hafter'in kontrolündeki Sirte kentini ele geçirmek için planladığı operasyon nedeniyle ertelendi.