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  4. Çavuşoğlu: ‘‘S-400’leri Kullanmayın Talebi Kabul Edilemez’’

Çavuşoğlu: ‘‘S-400’leri Kullanmayın Talebi Kabul Edilemez’’

31.05.2021 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika’nın Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerini kullanmama talebinin ‘‘kabul edilemez’’ olduğunu söyledi

Çavuşoğlu: ‘‘S-400’leri Kullanmayın Talebi Kabul Edilemez’’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika’nın Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerini kullanmama talebinin ‘‘kabul edilemez’’ olduğunu söyledi.

S-400’lerin ‘’yüzde yüz Türkiye’nin kontrolunda’’ olacağını belirten Çavuşoğlu, birçok teknisyenin eğitime gönderildiğini, başka bir ülkenin ‘’kullanmayın’’ teklifinin kabul edilemeyeceğini kaydetti.

TRT Haber’in web sitesinde yer alan habere göre Çavuşoğlu, "S-400'ler yüzde yüz bizim kontrolumuzda olacak. Birçok teknisyeni eğitime gönderdik. Rus askeri uzmanı Türkiye'de bulunmayacak. Hal böyleyken başka bir ülkeden 'kullanmayın' teklifini kabul etmek mümkün değil" diye konuştu.

Atina’da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Amerika’da, eski Başkan Donald Trump’tan görevi devralan Demokrat Joe Biden yönetiminin Ermeni soykırımını tanıyan açıklamasının ilişkiler üzerinde olumsuz etkisi olduğunu kaydetse de ABD’nin Türkiye ile Suriye de dahil birçok alanda daha iyi ilişkiler arayışı içinde olduğunu gördüklerini kaydetti.

Çavuşoğlu gelecek günlerde Ankara’da ya da Washington’da iki ülke dışişleri bakanları arasında bir görüşme olmasını da beklediklerini, ancak tarihin henüz belli olmadığını söyledi.

‘‘Rusya’nın uçuşları başlatmasını umuyoruz’’

Rusya’nın seyahat kısıtlamasıyla ilgili olarak Çavuşoğlu, Rusya’nın kısıtlamasının siyasi olmadığını, Corona virüsü salgınıyla ilgili olduğunun kendilerine söylendiğini, şimdi rakamlar düştüğü için uçuşların yeniden başlamasını umduklarını kaydetti. Çavuşoğlu uçuşların açılması için Rus turistlerin de baskısı olduğunu kaydetti.

Rusya 15 Nisan

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