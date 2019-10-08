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Çavuşoğlu, Sırbistan'da anıt açılışına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 15:03 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ASALA terör örgütü mensuplarının 1983'te düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Türkiye'nin eski Belgrad Büyükelçisi Ahmet Galip Balkar anısına dikilen anıtın açılışını gerçekleştirdi

BELGRAD (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ASALA terör örgütü mensuplarının 9 Mart 1983'te düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden Türkiye'nin eski Belgrad Büyükelçisi Ahmet Galip Balkar anısına dikilen anıtın açılışını gerçekleştirdi.

Sırbistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, Çavuşoğlu, Sırp mevkidaşı Ivica Dacic ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki büyükelçilik binası yakınlarında öldürülen Balkar'ın anısına dikilen anıtın açılışına katıldı.

Çavuşoğlu, "Sırbistan'a terörle mücadelede yürüttüğü çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyorum. Türkiye de terörün her türüyle mücadele etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Dacic, terör saldırısında hayatını kaybeden Balkar'ın anısının her zaman yaşatılacağını vurgulayarak, "Yaşanan olayın ardından 36 yıl geçmiş olsa da Sırbistan olarak barış ve istikrarı hedef alan terör eylemlerini kınıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği binası yakınlarında 9 Mart 1983'te ASALA terör örgütü mensubu iki saldırgan tarafından Balkar'a otomatik silahlarla saldırı düzenlenmiş, saldırıda ağır yaralanan Balkar iki gün sonra hayatını kaybetmişti.

Saldırı sırasında olay yerinden geçen ve kendisine kurşun isabet eden bir Yugoslav öğrenci de yaşamını yitirmişti.

Saldırganlar Kirkor Levonyan ile Raffi Aleksandr, 9 Mart 1984'te yakalanmış ve 20'şer yıl hapis cezası almıştı.

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