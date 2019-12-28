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  4. Çavuşoğlu: Somali'deki saldırıda 2 vatandaşımız şehit oldu (2) - Yeniden

Çavuşoğlu: Somali'deki saldırıda 2 vatandaşımız şehit oldu (2) - Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 17:43 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali'deki terör saldırısında 2 Türk vatandaşının şehit olduğunu belirterek, "Somali'deki terör saldırısında 80'den fazla şehit var.

Çavuşoğlu: Somali'deki saldırıda 2 vatandaşımız şehit oldu (2) - Yeniden

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali'deki terör saldırısında 2 Türk vatandaşının şehit olduğunu belirterek, "Somali'deki terör saldırısında 80'den fazla şehit var. Orada çalışan 2 vatandaşımız da şehit oldu. Ailelerini aradık. Somali'ye doktorlarımızı ve uçaklarımızı gönderiyoruz" dedi.
AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nın düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Kurulu Toplantısı, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapıldı. Toplantının kapanış konuşmasını yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali'deki terör saldırısında 2 Türk vatandaşının şehit olduğunu belirtti. Terör saldırısında 80'den fazla şehit olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Orada çalışan 2 vatandaşımız da şehit oldu. Ailelerini aradık. Somali'ye doktorlarımızı ve uçaklarımızı gönderiyoruz. Orada 2 hastanemiz var. Uçaklar yola çıkmak üzere, önce orada tedavi olacaklar. İhtiyaç olanları Türkiye'ye getireceğiz. Terörün her türlüsüyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Somalili kardeşlerimizi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız" dedi.
'LİBYA BÖLÜNÜRSE SIRA BÖLGEDEKİ DİĞER ÜLKELERE GELİR'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın Suriye gibi yapılmak istendiğini kaydetti. Çavuşoğlu, "Bugün Libya, Suriye gibi olursa sıra o bölgedeki diğer ülkelere gelir. İslam dünyasının içinde sürekli çatışmalar var, sorunlar var. İslam İşbirliği Teşkilatı bu sorunları çözme konusunda güçlü değil, birlik, beraberlik içinde değil, o basireti de göremiyoruz. Bir teşkilat bunu başaramıyorsa oturup ağlamak mı gerekiyor, inisiyatif mi almak gerekiyor? Biz inisiyatif alan tarafız. Libya'nın bölünmemesi için, kaosa sürüklenmemesi için ne gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyor ve onu yapıyoruz. Bizim muhatabımız oradaki meşru hükümettir" diye konuştu.
'MUTABAKAT BOŞ BİR MUTABAKAT ZAPTI DEĞİL'
Libya konusunda bazılarının 'Bizim ne işimiz var?' şeklinde ifadeleri olduğunu belirten Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Libya, sanki okyanusun ötesinde, Asya Pasifik bölgesinde bir ada ülkesi değil. Hemen Akdeniz'in öbür tarafı. En son Libya ile imzaladığımız askeri ve güvenlik anlaşması da önemli. Bunu herkesle yapabilirsiniz, uzaktaki ülkelerle de yapabilirsiniz. Ama deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla ilgili anlaşmayı Libya ile yapmamız bunu gösteriyor. Libya ile imzaladığımız bu mutabakat boş bir mutabakat zaptı değil. Türkiye'nin yetki kullanabileceği kıta sahanlığının münhasır ekonomik alan ilan ettiğimiz zaman onun sınırlarını belirliyoruz. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde kardeş bir ülkeyle yapıyoruz. Herkesle yapmaya hazırız. Diğer ülkelere baktığımız zaman onlar bizi hep dışlama yoluna gitti. Kendi aralarında üçlü, dörtlü top oynuyorlar, aralarında top gezdiriyorlar. Biz onlara diyoruz ki, 'Bizim içinde olmadığımız hiçbir görüşme ve yapacağınız anlaşmanın geçerliliği yoktur. Sahada ve masada kağıt üzerinde hukuki bakımından sizin için en akılcı yol Türkiye ile işbirliği yapmaktır.' Bu anlaşmayı imzaladıktan sonra Yunanistan başta olmak üzere tüm ülkelere bunu söyledik. Rum kesimi hariç. Çünkü onların önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle (KKTC) meselesini halletmesi lazım. İşte KKTC haklarını da tek taraflı sondajlarla yok sayanlara karşı da iki sondaj gemimizi oraya göndererek denklemi, oyunu bozduk. Tek tek oyunları bozuyoruz. Tıpkı Barış Pınarı Harekatı'yla oyunlarını bozduğumuz gibi."
'BAZI ESKİ DİPLOMATLAR ÖNCEKİ SÖYLEDİKLERİNİ İNKAR EDİYOR'
Makam, mevki kaybedenlerin sonrasında konuştuklarının kendilerini üzdüğünü belirten Mevlüt Çavuşoğlu, "Makamdayken partinin ideolojisini savunuyorsun, ayrıldıktan sonra tam tersini söylüyorsun. Bizden emekli eski diplomatlar var. Bu kişiler siyasete girdikten sonra tabii ki iktidarı eleştirebilir, bu doğaldır. Ama bakanlıktayken kendi fikirlerini, projelerini siyasete geçtikten sonra inkar eder şekilde konuşuyor. Bazı eski arkadaşlarımız mevki makam gittikten sonra önceki söylediklerini ve yaptıklarını inkar ediyor. Siyaset istikrar gerektirir ve ilke gerektirir. Biz hiç kimsenin siyasi yapılanmasına söz edecek değiliz. Her partinin kendi anlayışı var. Sonuçta kararı aziz millet verecek. Mevkiler makamlar gelip geçicidir" dedi.

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Çavuşoğlu: Somali'deki saldırıda 2 vatandaşımız şehit oldu (2) - Yeniden

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