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Çavuşoğlu: Sri Lanka'daki terör saldırılarını lanetliyorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2019 10:50 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı sırasında kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum" dedi.

Çavuşoğlu: Sri Lanka'daki terör saldırılarını lanetliyorum

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı sırasında kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum" dedi.
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, Sri Lanka'da Paskalya ayinlerinin düzenlendiği üç kilise ile üç otele düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"SriLanka’da Paskalya Bayramı sırasında kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum. Motivasyonu ne olursa olsun Christchurch’teki hain saldırıyla Sri Lanka'daki aynı: korkak, barbar ve acımasız. Terörün dini, milleti, coğrafyası yok. Sri Lanka halkına başsağlığı diliyorum."

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