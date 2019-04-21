Çavuşoğlu: Sri Lanka'daki terör saldırılarını lanetliyorum (2) 

"KILIÇDAROĞLU'NA YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUM"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırıya ilişkin, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınıyorum. Kabul edilemez. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

SRİ LANKA'DAKİ SALDIRILARDA 2 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Çavuşoğlu, Sri Lanka'da Paskalya ayinlerinin düzenlendiği üç kilise ile üç otele düzenlenen terör saldırısına tepki göstererek saldırılarda hayatını kaybedenlerin isimlerini paylaştı. Çavuşoğlu, "Sri Lanka’daki hain saldırılarda vatandaşlarımız Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş’u maalesef kaybettik. Merhum vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Aileleriyle temas halindeyiz, cenazelerin ülkemize süratle getirilmesini sağlayacağız" dedi.

ANKARA (DHA)

