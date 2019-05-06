HABER

Çavuşoğlu, Stoltenberg ile bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 17:03 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO-AB ilişkileri ve Türkiye'nin S-400 alımını ele aldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO-AB ilişkileri ve Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alımı konularını görüştü.

Çavuşoğlu ve Stoltenberg, NATO Konseyi ve NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısı vesilesiyle Çankaya Köşkü'nde ikili ve heyetler arası görüşme yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i karşılamasının ardından başlayan görüşmeye ilişkin değerlendirmesini, Twitter'daki sosyal medya hesabında paylaştı.

Çavuşoğlu, mesajında, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le NATO-AB ilişkileri ve ülkemizin S-400 alımı dahil pek çok konuyu değerlendirdik. Londra'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın hazırlıklarını görüştük." ifadelerini kullandı.

- "NATO, Türkiye ile dayanışma içindedir"

Ayrıca, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya gelen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Twitter hesabından görüşmeye ilişkin bir fotoğraf ve mesaj paylaştı.

Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için yeniden Ankara'da olmaktan memnuniyet duyuyorum. Türkiye çok değerli bir müttefiktir ve NATO, ciddi güvenlik sınamalarıyla karşı karşıya olan Türkiye ile dayanışma içindedir." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNER 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise... 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...
Ateş ile camın buluştuğu bienal ilgi gördüAteş ile camın buluştuğu bienal ilgi gördü
Danişment Gazi ve kahramanları anılacakDanişment Gazi ve kahramanları anılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

En Çok Okunan Haberler

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Oruç sorusu kızdırdı: Sana ne oğlum!

Oruç sorusu kızdırdı: Sana ne oğlum!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarıyer'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

'Ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

'Ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

Nesli tükenme tehlikesi geçiren ceylanları evinin bahçesinde besliyor

Bahçesinde ne olduğunu duyan koşarak oraya gidiyor!

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

Ankara Batıkent'teki köpek katliamında istenen cezalar belli oldu

Batıkent'teki köpek katliamında istenen cezalar belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.