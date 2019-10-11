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Çavuşoğlu-Stoltenberg ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 12:12 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: (1) - "NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Orta Doğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı" - "Suriye'de tutulan DEAŞ savaşçılarının orada kalmasını sağlamak için çözüm bulunmalı" - "NATO müttefikleri Türkiye'yi desteklemeye devam edecektir. Türkiye hepimiz için önemli bir mücadelenin ön cephesinde yer alıyor"

İSTANBUL/ NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ittifakından hiçbir ülkenin Türkiye kadar Orta Doğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadığını bildirdi.

Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin NATO ittifakının çok güçlü bir üyesi olduğunu söyleyen Stoltenberg, "NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Orta Doğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı." dedi.

Stoltenberg, devam eden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Bakan Çavuşoğlu ile değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, "Suriye'de tutulan DEAŞ savaşçılarının orada kalmasını sağlamak için çözüm bulunmalı." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin terörle mücadelede önemli bir ülke olduğunun altını çizen Stoltenberg, DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin sağladığı katkılara dikkati çekti.

Stoltenberg, "NATO müttefikleri Türkiye'yi desteklemeye devam edecektir. Türkiye hepimiz için önemli bir mücadelenin ön cephesinde yer alıyor." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

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