Çavuşoğlu-Stoltenberg ortak basın toplantısı

"Söz konusu harekat, NATO'nun güney doğu sınırlarını teşkil eden ulusal sınırlarımızın ötesinden kaynaklanan terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor ve bu bakımdan ittifak topraklarının güvenliği açısından da son derece önemlidir. Bugünkü görüşmemizde Sayın Genel Sekretere Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdik. İttifakımızın ve müttefiklerimizin ülkemizle güçlü dayanışma sergilemeleri beklentimizi bir kez daha vurguladık."

Stoltenberg'in ziyaretinin daha önce planlandığına, Türkiye'nin güvenliğini sağlamak amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığı kritik bir dönemde gerçekleştiğine işaret eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Güvenliğin bölünmezliği ilkesi çerçevesinde müttefiklerimizin de bizimle dayanışma sergilemesi en doğal ve en meşru beklentimizdir. 'Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz.' demek yetmez, bu dayanışmayı açık, net şekilde görmek istiyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin gerek ulusal düzeyde gerek NATO'nun aralarında bulunduğu uluslararası platformlarda, terörizme karşı ayrım gözetmeden, kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini söylediğini ve söylemeye devam edeceğini belirterek, "Türkiye olarak da bugüne kadar terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin, hepsiyle, ideolojisi ne olursa olsun, kimi hedef alırsa alsın mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Son derece ağır bir külfet üstlendiğimiz çok iyi biliniyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Londra'da yapılacak NATO Liderler Toplantısı'nın da terörle mücadele mesajının verilmesi bakımından önem taşıdığını dile getirerek, Stoltenberg ile toplantıya 2 aydan az bir zaman kala gündemdeki konuları da ele aldıklarını anlattı.

Toplantının NATO'yu 2020'li yıllara hazırlamak bakımından önemli bir dönemeç olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, NATO devlet ve hükümet başkanlarının ittifaka ilişkin atılması gereken adımlar ve uygulamalar hakkında kararlar alacağını, ayrıca farklı sınamalara karşı ittifakın hazır bulunması için alınması gereken ilave tedbirleri görüşeceğini aktardı.