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  4. Çavuşoğlu: Suçlayacaklarsa Yunanistan’ı suçlasınlar

Çavuşoğlu: Suçlayacaklarsa Yunanistan’ı suçlasınlar

11.08.2020 13:43 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Doğu Akdeniz'de iyi niyet gösterisi olarak bir takım adımlar attığını söyleyen Çavuşoğlu, bu adımların Yunanistan’dan karşılık bulmadığını belirterek "Suçlayacaklarsa Yunanistan’ı suçlasınlar" dedi.

Çavuşoğlu: Suçlayacaklarsa Yunanistan’ı suçlasınlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un Ankara ziyareti kapsamında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Konuşmasında bir soru üzerine Doğu Akdeniz ile ilgili gelişmelere de değinen Çavuşoğlu, "Biz burada iyi niyet göstergesi olarak bazı ülkelerin, AB'nin ve özellikle de Merkel'in ricasıyla geçici bazı jestler yaptık. Bu süreçte de bu ülkeler, AB ve Almanya diyalog için çaba sarfediyordu. Biz onlara söylemiştik. Biz bu jesti yaparız. Ama siz göreceksiniz. Yunanistan'dan ve Rum kesiminden herhangi bir olumlu adım değil olumsuz adım göreceksiniz. Ve bizim söylediğimiz ortaya çıktı” dedi.

Türkiye'nin iyi niyet göstergesi adımlar attığını belirten Çavuşoğlu, Yunanistan’ı kastederek "Karşı tarafta kötü niyetli bir ülke var. Dolayısıyla suçlayacaklarsa Yunanistan'ı suçlasınlar" dedi.

Oruç Reis gemisinin tekrardan bölgeye gittiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, "Ağustos sonu itibariyle yeni bölgelerde de, kıta sahanlığımızın batı sınırlarını da belirlemiştik. Yine o alanlara da ruhsat vererek her türlü sismik araştırma ve sondaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Burada kararlılığımız tamdır ve Doğu Akdenizde Kıbrıs’ta hem türkiyenin hem de Kıbrıs türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağız. Bu konuda da taviz veremeyiz" dedi.

DW / DBN, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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