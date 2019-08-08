Çavuşoğlu: 'Sürecin Menbiç'e Dönmesine İzin Vermeyeceğiz'

Ankara’da Amerikalı ve Türk heyetlerin yaptığı görüşmenin ardından Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulmasıyla ilgili mutabakata varılmasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz" diye değerlendirdi.

Çavuşoğlu ayrıca geçen yıl NATO müttefikleri arasında yapılan ve Menbiç’teki YPG milislerinin bölgeden çıkarılması yönündeki kararın uygulanmaya koyulmasındaki gecikmelere atfen, “Sürecin Menbiç Yol Haritası’na dönmesine ve oyalama sürecine girilmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Çavuşoğlu, bu aşamada oluşturulan görev gücü ve Suriye Çalışma Grubu ile Amerika’nın çekilme ve sonrasındaki süreci koordine etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Bizim amacımız güvenli bir bölgenin oluşturulması. Bu bölgede YPG/PYD ve PKK tamamen temizlenmeli. Bunların hepsi birdir. Bunların tamamının temizlenmesi lazım. Burada ABD ile Türkiye'nin ortak hareket etmesi, önce güvenlikle ilgili, daha sonra buraların istikrara kavuşturulması, Münbiç yol haritasında olduğu gibi önemli. Türkiye'deki mültecilerin ve Suriye'nin çeşitli bölgelerinden göç etmek zorunda kalanların geri döndürülmesi gibi insani boyutları da var" diye konuştu.