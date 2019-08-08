Çavuşoğlu: 'Sürecin Menbiç'e Dönmesine İzin Vermeyeceğiz'

Ankara’da Amerikalı ve Türk heyetlerin yaptığı görüşmenin ardından Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulmasıyla ilgili mutabakata varılmasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz" diye değerlendirdi.
Çavuşoğlu ayrıca geçen yıl NATO müttefikleri arasında yapılan ve Menbiç’teki YPG milislerinin bölgeden çıkarılması yönündeki kararın uygulanmaya koyulmasındaki gecikmelere atfen, “Sürecin Menbiç Yol Haritası’na dönmesine ve oyalama sürecine girilmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.
Çavuşoğlu, bu aşamada oluşturulan görev gücü ve Suriye Çalışma Grubu ile Amerika’nın çekilme ve sonrasındaki süreci koordine etmeye çalıştıklarını kaydetti.
Çavuşoğlu, "Bizim amacımız güvenli bir bölgenin oluşturulması. Bu bölgede YPG/PYD ve PKK tamamen temizlenmeli. Bunların hepsi birdir. Bunların tamamının temizlenmesi lazım. Burada ABD ile Türkiye'nin ortak hareket etmesi, önce güvenlikle ilgili, daha sonra buraların istikrara kavuşturulması, Münbiç yol haritasında olduğu gibi önemli. Türkiye'deki mültecilerin ve Suriye'nin çeşitli bölgelerinden göç etmek zorunda kalanların geri döndürülmesi gibi insani boyutları da var" diye konuştu.
Suriye Anayasa Komitesi’nin kurulmasıyla ilgili de son safhaya gelindiğini bildiren Çavuşoğlu, "Şu anda bir isim üzerinde itirazımız oldu. Onun değiştirilmesi için Rusya gerekeni yapıyor” dedi.
Çavuşoğlu Anayasa Komitesi’nin kurulmasından sonra Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa arasında dörtlü zirve yapılması için Japonya'daki G20 toplantısında mutabakat sağlandığını belirtti.
Türkiye ve ABD askeri heyetlerinin 5-7 Ağustos tarihleri arasında Ankara’da bir araya gelerek, Suriye’nin kuzeydoğusunda güvenli bölge oluşturulması ve Ankara’nın bölgedeki YPG’ye yönelik endişeleri üzerine yaptığı görüşmeler anlaşmayla sonuçlanmıştı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'güvenli bölge' tesisinin yönetimi için Türkiye’de ABD ile birlikte koordine bir şekilde bir Müşterek Harekat Merkezi'nin en kısa zamanda kurulacağı belirtilmişti.
Türkiye, Amerika’yla koordineli bir şekilde Fırat’ın doğusunda 30-40 km derinliğinde bir alanı kontrol etmek istiyor. Ankara, bölgede YPG’nin bulunmasını da istemezken, YPG'nin büyük bölümünü oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ni ABD, IŞİD'le mücadelede önemli bir bölgesel ortak olarak kabul ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye ile ABD arasındaki “güvenli bölge” müzakereleri kapsamında ortak harekat merkezi kurulması kararına ilişkin, “Burada aslolan Fırat'ın doğusunda bu adımın atılması meselesiydi. Bu da şimdi Amerikalılar’la birlikte gerçekleştiriliyor” demişti.
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