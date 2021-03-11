Çavuşoğlu: "Suriye İçin Rusya ve Katar’la Girişim Başlattık"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, üç ülkenin başlattığı yeni girişimin, Suriye'deki çatışmaları azaltmak ve siyasi çözüm önerilerini tartışmak için Türkiye, Rusya ve İran'ın 2017 yılından bu yana sürdürdüğü çabaların yerini alma amacı taşımadığını kaydetti.

Türkiye ve Katar, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat'ı devirmeye çalışan grupları desteklerken Rusya, Esat'ın Suriye'nin büyük çoğunluğunun kontrolunu yeniden ele geçirmesine yardım etmek için askeri destek sağlamıştı.

Çavuşoğlu, üç ülkenin dışişleri bakanları olarak görüşmede yüzbinlerce insanın hayatına mal olan ve milyonlarca insanın yaşadıkları yerleri terk etmesine yol açan çatışmaların tek çözümünün Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda varılacak siyasi anlaşma olduğu konusunda fikir birliği içinde olduklarının altını çizdi.

Katar'ın başkenti Doha'da Rusya ve Katar dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmeden sonra konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Bugün Suriye konusunda yeni bir istişare süreci başlattık. Amacımız Suriye’de kalıcı barış sürecine nasıl katkı sağlayabileceğimizdi" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; Türkiye, Rusya ve Katar'ın Suriye'de on yıldır süren çatışmalara siyasi çözüm bulmak amacıyla ortak bir girişim başlattıklarını açıkladı.

Lavrov, "Katar'ın Suriye'deki mevcut trajik durumun üstesinden gelmek için gereken şartları oluşturmaya katkı sağlama arzusunu memnunlukla karşılıyoruz" dedi.

Suriye halkının acılarını dindirme çabaları

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman El Tani de görüşmede, Suriye'nin tamamına insanı yardım ulaştırmak için gereken mekanizmaları da ele aldıklarını söyledi, "Suriye halkının acılarını azaltmak gibi acil bir ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

Katarlı Dışişleri Bakanı, 2011 yılında Suriye'nin Arap Birliği üyeliğinin askıya alınmasını gerektiren unsurların devam ettiğini kaydetti. Mevlüt Çavuşoğlu da Esat hükümetiyle uluslararası toplumun kısa süre önce başlattığı diyaloğun çatışmalara siyasi çözüm bulunması çabalarını sekteye uğrattığını, bunun nedeninin, Esat hükümetine meşruluk kazandırılması olduğunu vurguladı.

Üç bakan, yaptıkları görüşmeden sonra yayınladıkları ortak açıklamada, Birleşmiş Milletler kurumlarını ve Dünya Sağlık Örgütü'nü Suriye'deki Corona virüsü aşılama çalışmalarını ve halka insani yardım ulaştırma çabalarını "hızlandırmaya" çağırdı.

Bakanlar ayrıca Suriye'nin bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün korunması taahhüdünü bir kez daha vurguladı.

Çavuşoğlu, görüşmelerin bir sonraki turuna Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını söyledi.

