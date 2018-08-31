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Çavuşoğlu, Suriye Müzakere Yüksek Kurulu Başkanı Hariri ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 19:36 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Müzakere Yüksek Kurulu Başkanı Nasr el-Hariri ile görüştü - Görüşmede, İdlib dahil Suriye'deki güncel gelişmeler ve siyasi süreçte ilerleyen döneme ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Müzakere Yüksek Kurulu Başkanı Nasr el-Hariri ile İdlib dahil, Suriye'deki güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Suriye Müzakere Yüksek Kurulu Başkanı Hariri ile yaptığı görüşmede, İdlib dahil Suriye'deki güncel gelişmeler ve siyasi süreçte ilerleyen döneme ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Çavuşoğlu Hariri İdlib Suriye

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