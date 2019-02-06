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Çavuşoğlu, "Suriye ve Irak: DEAŞ’tan Kurtarma Toplantısı"na katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.02.2019 19:27 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye ve Irak: DEAŞ’tan Kurtarma Toplantısı" başlıklı birinci ana oturumuna iştirak etti.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı için ABD’nin başkenti Washington’a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye ve Irak: DEAŞ’tan Kurtarma Toplantısı" başlıklı birinci ana oturumuna iştirak etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı için ABD’nin başkenti Washington’a geldi. Çavuşoğlu toplantı kapsamında "Suriye ve Irak: DEAŞ’tan kurtarma toplantısı" başlıklı birinci ana oturumuna katıldı.

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