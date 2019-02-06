Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye ve Irak: DEAŞ’tan Kurtarma Toplantısı" başlıklı birinci ana oturumuna iştirak etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı için ABD’nin başkenti Washington’a geldi. Çavuşoğlu toplantı kapsamında "Suriye ve Irak: DEAŞ’tan kurtarma toplantısı" başlıklı birinci ana oturumuna katıldı.
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