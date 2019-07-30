Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Bangkok’ta Rus medyasının, Suriye’deki durum ve NATO ilişkileri ile ilgili sorularına cevap vererek, "Suriye’de anayasal komitenin kurulmasına odaklanmalıyız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Bangkok’ta temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu Rus medyasının, Suriye’deki durum ve NATO ilişkileri ile ilgili sorularına cevap verdi. Suriye’deki durum hakkındaki soruya cevap veren Çavuşoğlu, "Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da iki gün sonra gerçekleştirilecek Astana toplantısına katılacağız. ABD heyetine başkanlık eden ABD Dışişlerinin Yakın Doğu İlişkileri (NEA) biriminden Anne Patterson görüşmelere katılmayacak ancak Birleşmiş Milletler (BM) orada olacak. Ondan sonra tekrar bir araya gelip İdlib ve diğerleri gibi önemli konuları görüşeceğiz. Sakin kalmalı, daha önce de görüştüğümüz ve önemli olan siyasi sürece ve anayasal komitenin kurulmasına odaklanmalıyız ve üzerinde beraber çalıştığımız komitenin kuruluşunu en kısa sürede ilan etmeliyiz" dedi.