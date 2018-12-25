Çavuşoğlu: Suriye'de boşluğun terör örgütleri tarafından doldurulmaması için çalışıyoruz (2)

'DEAŞ'I ETKİSİZ HALE GETİRECEK GÜCE SAHİBİZ'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin DEAŞ’a karşı kararlılığının bilindiğini, Türkiye dışında hiç bir ülkenin doğrudan bu örgütle mücadele etmediğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "4 binden fazla DEAŞ terör örgütünü biz temizledik. Bu telefon görüşmelerinde ve daha önceki telefon görüşmelerinde de esasen YPG'ye bir ihtiyacın olmadığını DEAŞ'ı birlikte temizleyebileceğimizi Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'a ve tüm muhataplarına, sadece ABD değil, Avrupalı muhataplarımıza, koalisyon içindeki muhataplarımıza söyledi. Bugün aynı noktada ve kararlılıktayız. Fırat Kalkanı operasyonu ile bunu da ispatlamıştık. Neresinde olursa olsun, bu temizliği yaparız. Şu bir gerçek ki; DEAŞ konusunda herkes hemfikir. Arap ülkeleri dahil, Körfez ülkeler, Müslüman ülkeler, Batılı ülkeler, İran, Rusya herkes DEAŞ konusunda aynı hassasiyeti gösteriyor. O nedenle DEAŞ ile mücadelede rejim ve diğer terör örgütleri hariç, herkes ile işbirliği yaparız. Ama tek başına da bu bölgede DEAŞ terör örgütünü etkisiz hale getirecek güce sahibiz."

'BU SİLAHLARI ALMALARI GEREKİYOR'

Bakan Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye'de terör örgütü YPG/PYD'ye verdiği silahlara ilişkin, kendilerine daha önce 'geri toplayacağız' şeklinde söz verdiğini bildirdi. ABD'nin, "Siz merak etmeyin, biz DEAŞ ile mücadele bitince bu silahları alacağız, seri numaralarını aldık" dediğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız, 'Siz böyle söylüyorsunuz, ama Irak'ta da daha önceki yönetimler bu sözü vermişti ve bu silahlar alınamamıştı. Bu geri alınması kolay bir şey değil' demişlerdi. ABD bu silahlardan bazılarının kullanıldığını ve artık kullanılamaz hale geldiğini de söylüyor, doğru. Bu silahların bazıları PKK'nın elinde yakalandı. Biz çok iyi biliyoruz ki; PKK/YPG Suriye içinde bu silahları çatıştığı terör örgütlerine sattı. Dolayısı ile elinde ne kadar silah kaldı. Büyük ağır silahlar vardır, bu silahları almaları gerekiyor. Çekilme kararından sonra da bu konudaki hassasiyetimiz ve verdikleri sözleri hatırlattık ve talebimizi yineledik."

Menbiç konusuna da değinen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Bunlar takip ettiğimiz konular. Rejim oraya girer mi, girmez mi, cesaret eder mi, etmez mi? YPG ile olan ilişkileri nelerdir, bunlar teyide muhtaç bilgiler. Diğer taraftan Pompeo ile yaptığımız görüşmede; madem ki bu çekilme süreci zaman alacak, en azından sahada ABD ile Türkiye’nin bir işbirliğinin somut bir şekilde neticelendirilmesi gerekiyor. Münbiç yol haritasını çekilinceye kadar pekala neticelendirebiliriz, zaten gecikme oldu. Burada sözünde durmamış bir ABD görüntüsü vermemek için de önemlidir. Pompeo hemfikir olduğunu söyledi" diye konuştu. 'FETÖ'CÜLERİN ÜLKEMİZE GETİRİLMESİ KONUSUNDA SOMUT GELİŞMELER OLDU'

Bakan Çavuşoğlu, yurt dışında terörle mücadele konusunda 2018 yılı içinde oldukça önemli ölçüde yol kat ettiklerini söyledi. Bu yıl içerisinde PKK’ın özellikle Almanya ve bazı ülkelerdeki propagandasının engellenmesi için önemli çalışmalar yaptıklarını bildiren Bakan Çavuşoğlu, "FETÖ’nün yurt dışındaki faaliyetlerini de çok yakından gözlemliyoruz. Bazı FETÖ’cülerin ülkemize getirilmesi, bazı okulların, derneklerin faaliyetlerinin bitirilmesi konusunda somut gelişmeler oldu. Dün Tunus’ta Maarif Vakfı’nın okullarını ziyaret ettik. Tunuslular da, Türkler de, Asyalılar da, Iraklılar da vardı, çocuklar vardı. Devlet eliyle Maarif Vakfı aracılığı ile de eğitimde marka olmaya başladık. Terör örgütleri ile mücadelemizi dışarıda da sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.