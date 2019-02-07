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Çavuşoğlu: Suriye'den çekilme birlikte koordine edilecek

07.02.2019 09:58 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesini koordine edecek bir görev gücü kurulduğunu, güvenli bölge konusunda ise hem ABD hem de Rusya ile görüşüldüğünü açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu IŞİD karşıtı koalisyonun dışişleri bakanları toplantısı için bulunduğu Washington'da Suriye konusundaki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD ile Türkiye arasında, ABD askerlerinin Suriye'den çekilme sürecini koordine edecek bir görev gücü kurulduğunu belirten Çavuşoğlu, bu gücün sadece çekilme sürecine odaklanacağını ve sık sık bir araya gelerek karşılıklı teklifleri değerlendireceğini kaydetti.

Trump'ın çekilme kararının Amerika için de sürpriz olduğunu, henüz ortada somut bir plan ve vizyon bulunmadığını belirten Çavuşoğlu, "Bizim burada istediğimiz son derece nettir. Sınırımızın öbür tarafında terör örgütü var ve bu terör örgütü bize yönelik tehdit oluşturuyor. Dolayısıyla bu terör örgütünün buradan temizlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bir bölge oluşturulması konusunda henüz somut fikirlerin ortaya çıkmadığını belirten Dışişleri Bakanı, "Biz bu konuyu Ruslarla da görüşüyoruz, ABD'yle koordine etmeye çalışıyoruz. Güvenli bölgeden ne anladığımız önemli. Burada teröristlerin korunacağı bir tampon bölge anlaşılıyorsa, bu isteniyorsa biz buna karşıyız" dedi.

ABD Başkanı Trump Aralık ayında IŞİD'in Suriye'de mağlup edildiğini açıklayarak, iki bin ABD askerini Suriye'den çekme kararı almıştı.

"Menbiç'te çalışmalar hızlandı"

Türkiye'nin YPG varlığı nedeniyle operasyon düzenlemekle tehdit ettiği Menbiç kentiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasında Menbiç yol haritasını uygulama çalışmalarının son dönemde hızlandığını, ancak YPG'lilerin Menbiç'te kalmaya devam ettiğini belirterek "Kötü hava şartlarına rağmen hızlandı diyebiliriz. Maalesef Menbiç yol haritamızın bugüne kadar tamamlanması gerekiyordu. Burada bir yavaşlama oldu, bunun da sebebi ABD tarafıdır" dedi.

Çavuşoğlu, Menbiç'teki ortak devriyelerin yanı sıra, Türkiye'nin YPG'nin bölgeden çıkarılmasından sonra Menbiç'i kimin yöneteceği ve güvenlik birimlerinde kimlerin görev alacağını belirlemek için ABD ile çalışmaya başladığını söyledi.

Türkiye ve ABD'nin Haziran ayında kararlaştırdığı yol haritası çerçevesinde YPG'nin bölgeden çıkarılması ve güvenliğin Türk ve Amerikan askerleri tarafından birlikte sağlanması öngörülüyordu.

DW,rtr/SSB,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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