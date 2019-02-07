Çavuşoğlu: Suriye'den çekilme birlikte koordine edilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu IŞİD karşıtı koalisyonun dışişleri bakanları toplantısı için bulunduğu Washington'da Suriye konusundaki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD ile Türkiye arasında, ABD askerlerinin Suriye'den çekilme sürecini koordine edecek bir görev gücü kurulduğunu belirten Çavuşoğlu, bu gücün sadece çekilme sürecine odaklanacağını ve sık sık bir araya gelerek karşılıklı teklifleri değerlendireceğini kaydetti.

Trump'ın çekilme kararının Amerika için de sürpriz olduğunu, henüz ortada somut bir plan ve vizyon bulunmadığını belirten Çavuşoğlu, "Bizim burada istediğimiz son derece nettir. Sınırımızın öbür tarafında terör örgütü var ve bu terör örgütü bize yönelik tehdit oluşturuyor. Dolayısıyla bu terör örgütünün buradan temizlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bir bölge oluşturulması konusunda henüz somut fikirlerin ortaya çıkmadığını belirten Dışişleri Bakanı, "Biz bu konuyu Ruslarla da görüşüyoruz, ABD'yle koordine etmeye çalışıyoruz. Güvenli bölgeden ne anladığımız önemli. Burada teröristlerin korunacağı bir tampon bölge anlaşılıyorsa, bu isteniyorsa biz buna karşıyız" dedi.