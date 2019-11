Çavuşoğlu: Suriyelilerin dönüşleri için müsait ortam yaratılmasına öncülük ediyoruz

Nursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kurmakta olduğumuz barış koridoruyla Suriyeli mültecilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri için müsait bir ortam yaratılmasına da öncülük ediyoruz. Nitekim, harekatın başlangıcından bu yana yerinden edilmiş kişilerin yüzde 50'sinden fazlası geri döndü" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2020 yılı bütçe sunumumu yaptı. Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dış politika alanında etkin ve hızlı biçimde hareket edildiğini kaydederek bu kararlı tutumun takdir topladığı kadar oyunu bozulan çevreler tarafından da tepki çektiğini bildirdi. Çavuşoğlu, PYD/YPG terör örgütüne karşı 9 Ekim’de başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile Fırat’ın doğusunda bir terör devleti oluşturmaya yönelik girişimlerin engellendiğini belirterek, "Suriye topraklarında göğüs göğse savaştığımız DEAŞ'a da PYD/YPG'ye de karşı olduğumuzu, bu terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele edeceğimizi ortaya koyduk. Asılsız suçlamalara ve yaptırım tehditlerine rağmen, sahada ve masada yürüttüğümüz kararlı mücadele neticesinde, ABD ve Rusya Federasyonu meşru güvenlik kaygılarımızı, harekatımızın meşruiyetini ve sahada attığımız adımlarla oluşturduğumuz yeni statükoyu kabul etti. Kurmakta olduğumuz barış koridoruyla Suriyeli mültecilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri için müsait bir ortam yaratılmasına da öncülük ediyoruz. Nitekim, harekatın başlangıcından bu yana yerinden edilmiş kişilerin yüzde 50'sinden fazlası geri döndü. Ancak özellikle Batı'da 'YPG romantizmini' yücelten büyük bir algı yönetimi ve kara propaganda kampanyasıyla karşı karşıyayız" diye konuştu.

'NECEF VE KERKÜK'TE İLK BAŞKONSOLUSLUK'

Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın güvenlik ve istikrarının da tüm bölgeyi etkilemekte olduğunu kaydederek şöyle konuştu:

"Irak’ın yeniden imarını desteklemek suretiyle bu ülkenin kalkınmasına yardımcı olmaya kararlıyız. Keza, Irak'ın tüm kesimlerine ulaşma hedefimiz doğrultusunda Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçiriyoruz. Necef ve Kerkük'te ilk kez başkonsolosluk açılmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Irak'taki PKK varlığına karşı çabalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz. Pençe harekatımız neticesinde ülkemize terörist sızmalar önemli ölçüde azaltıldı. Tabiatıyla, Irak Türkmenlerinin güven ve huzur içinde yaşamaları ve her alanda adil temsillerinin sağlanması yönündeki çabalarımız aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Kerkük’ün statüsünün belirlenmesine yönelik süreçleri yakından takip ediyoruz. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile ilişkilerimizde de 2019 yılı içerisinde olumlu adımlar atıldı. Irak'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğü ile ilgili ilkesel yaklaşımımız temelinde bu ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz. Ülkede Ekim ayı başından bu yana yaşanan gösterilerde yaşanan can kayıplarını endişeyle izliyoruz. Kardeş Irak halkının meşru taleplerinin bir an evvel karşılanmasını ve ülkenin hak ettiği huzur, istikrar ve refaha kavuşmasını temenni ediyoruz. Irak’ın dış güçlerin rekabet alanı haline gelmemesini, enerjisini mezhep veya etnik temelli ayrışmalarla harcamamasını istiyoruz."

'İRAN'A YAPTIRIMLARI DOĞRU BULMUYORUZ'

Çavuşoğlu, İran'la iyi komşuluk ilişkilerini ortak menfaatler temelinde geliştirmeye devam ettiklerini vurgulayarak, "Ticaret, turizm, ulaştırma ve enerji dahil birçok alanda işbirliğimiz güçleniyor. Başta Suriye olmak üzere bölgesel konular hakkında İran ile istişare sürdürüyoruz. Son harekatımıza yönelik olarak İran’dan gelen eleştirilere her seviyede gereken tepkiyi gösterdik. İran halkına zarar veren ve bölgesel ticareti olumsuz etkileyen yaptırımları doğru bulmuyoruz. Uluslararası toplumu İran’la angajmana teşvik ediyor, tüm tarafların Kapsamlı Ortak Eylem Planı’na bağlı kalmasının önemini vurguluyoruz" diye konuştu.

'FERHAT ABDİ ŞAHİN'İN İADESİNİ TALEP ETTİK'

Çavuşoğlu, Türkiye'nin terörle verdiği mücadelenin önemine vurgu yaparak, "PKK’nın yurtdışı yapılanmasının baskı altına alınmasına ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çabalarımız sürüyor. Almanya ve İngiltere’de PKK sembolleri kullanan şahıslar hakkında çıkan mahkumiyet kararları kayda değerdir. PYD/YPG sözde komutanı PKK’lı terörist Ferhat Abdi Şahin’in ABD ve Almanya'ya seyahat edeceği yönünde çıkan haberler üzerine, adı geçenin tutuklanarak ülkemize iadesi talebimizi süratle anılan ülkelere ilettik. Bu taleplerimizi ısrarla takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen haftaki ABD ziyareti sırasında da bu hususa özellikle eğildik" dedi.

'110'DAN FAZLA FETÖ MENSUBU ÜLKELERİNDEN SINIRDIŞI EDİLDİ'

Çavuşoğlu, FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasına yönelik çalışmalarla ilgili de "Bugüne kadar 110 dan fazla FETÖ mensubu Türkiye'ye iade edilmek üzere ülkelerinden sınır dışı edildi. 38 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve kursların faaliyetleri kısmen ya da tamamen sonlandırıldı, 19 ülkede ise okullar Maarif Vakfı'na devredildi" diye konuştu.

'ABD İLE İLİŞKİLERİMİZ ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR'

Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Türkiye ilişkilerinin zor bir dönemden geçtiğine işaret ederek, "ABD'nin FETÖ ve PKK/YPG’ye ilişkin tutumu bunun temel nedeni. ABD'nin S-400 tedariğimizi bağlamından koparıp alakasız konularla ilişkilendirmesi de sorunlar yarattı. ABD iç siyasetindeki kamplaşmanın da bu süreçte aleyhimize sonuçlar doğurduğunu görüyoruz. Meselelerin diyalog ve karşılıklı anlayış çerçevesinde çözülmesi için gayret ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın son ziyaretinde bu hususları kapsamlı şekilde ele aldık, dosyalar verdik. Bizzat Trump’a iletti dosyaları. Barış Pınarı Harekâtımızla PKK/YPG’nin oyununu bozduk. Bilahare, 17 Ekim ortak açıklamasıyla ABD, harekatımızın meşruiyetini ve arazideki mevcudiyetimizi kabul etti. Alınan yaptırım kararları kaldırıldı."

'AB'NİN ÜLKEMİZE TUTUMU KABUL EDİLEMEZ'

Çavuşoğlu, AB üyeliğinin tüm sorunlara rağmen stratejik hedef olduğunu vurgulayarak "Ancak, bugün AB'nin ülkemize karşı izlediği tutum haksız ve kabul edilemez bir nitelik taşıyor. AB, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında aramızda oluşan güven bunalımını aşacak adımları atmamıştır. İlaveten, terör örgütü ve yandaşlarının ortaya attığı asılsız iddialara itibar edilerek, Barış Pınarı Harekatı bağlamında olumsuz bir hava yaratılmıştır. AB'nin yaptığı hataları anlaması ve Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesi durumunda, her iki taraf için de faydalı ilişkiler kurulabileceğine ve güvenin yeniden tesis edilebileceğine dair inancımızı koruyoruz. Bu çerçevede özellikle Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi konularına önem veriyoruz" diye konuştu.

'KIBRIS KONUSUNDA TEKRAR MASAYA OTURMAYACAĞIZ'

Çavuşoğlu, Kıbrıs konusuna ilişkin "Milli davamız Kıbrıs konusunda sırf müzakere etmek için tekrar masaya oturmayacağımızı sizler huzurunda vurgulamak isterim. Yeni bir süreç başlayacaksa, iki tarafın siyasi eşitliğine ilişkin tüm muğlaklıkların önceden ortadan kaldırılması gerektiğini muhataplarımızın dikkatine getiriyoruz. Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye’nin Kıbrıs Adası'nın batısında ve kuzeyindeki deniz alanlarında meşru hak ve çıkarları bulunmaktadır. Ülkemiz bunları korumak için gerekli tedbirleri almıştır, almaya da devam edecektir" dedi.

'KIRIM'IN YASADIŞI İLHAKINI TANIMIYORUZ'

Çavuşoğlu, Rusya ile ilişkilerin olumlu bir zeminde gelişmeye devam ettiğini vurgulayarak, "Bu diyalog bölgesel bakımdan da önemli ve fark yaratıyor. Suriye'den Kırım'a, Kafkasya'dan Balkanlara pek çok konuda Rusya'yla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Başta Kırım olmak üzere anlaşamadığımız hususlar elbette var. Bu konularda diyalog yoluyla ortak payda bulmaya çalışıyor, işbirliğini hedefliyoruz. Bu yapıcı yaklaşımın meyvelerini de topluyoruz. En son Barış Pınarı Harekatı özelinde aldığımız sonuçlar en somut örnek. Rusya'ya yönelik bu stratejik bakışımızı sürdüreceğiz. Kırım’ın yasadışı ilhakını tanımıyoruz. Kırım Tatarlarının durumunu iyileştirmeye yönelik desteğimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

'ÇİN’İN DAVETİ ÜZERİNE BÖLGEYE HEYET GÖNDERECEĞİZ'

Çavuşoğlu, Uygur Türklerinin dini özgürlüklerinin ve kültürel kimliklerinin korunmasına önem verdiklerini vurgulayarak "Çin’in daveti üzerine buradaki insan hakları ihlallerini incelemek üzere bir heyeti bölgeye göndereceğiz. Çin tarafıyla görüşmeleri sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

